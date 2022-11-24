https://ria.ru/20221124/avtokredit-1833817341.html

Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault

Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault - РИА Новости, 24.11.2022

Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault

Российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования, сообщил РИА... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T03:25

2022-11-24T03:25

2022-11-24T03:25

экономика

авто

россия

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

renault logan

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования, сообщил РИА Новости источник в отрасли.“С предложением включить автомобили Renault в программу льготного автокредитования обращались в Минпромторг уже давно. Да и на прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет”, - сказал он.Собеседник агентства также уточнил, что в целом дилерских центрах страны осталось всего порядка 5 тысяч автомобилей бренда.“На складах машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика - такая мера очень бы помогла реализовать их”, - добавил он.Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Московский завод компании перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в “АвтоВАЗе” - подведомственному Минпромторгу РФ “ФГУП” НАМИ. По соглашению сторон, сервисное обслуживание машин Renault в России и поставку запчастей к ним осуществляет “АвтоВАЗ”.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Renault в РФ за январь-октябрь текущего года упали почти на 70%, до 34 тысяч.

https://ria.ru/20220810/zapchasti-1808577850.html

https://ria.ru/20210707/renault-1740198285.html

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экономика, авто, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan