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Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault - РИА Новости, 24.11.2022
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Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault
Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault - РИА Новости, 24.11.2022
Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault
Российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования, сообщил РИА... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T03:25
2022-11-24T03:25
экономика
авто
россия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault logan
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования, сообщил РИА Новости источник в отрасли.“С предложением включить автомобили Renault в программу льготного автокредитования обращались в Минпромторг уже давно. Да и на прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет”, - сказал он.Собеседник агентства также уточнил, что в целом дилерских центрах страны осталось всего порядка 5 тысяч автомобилей бренда.“На складах машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика - такая мера очень бы помогла реализовать их”, - добавил он.Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Московский завод компании перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в “АвтоВАЗе” - подведомственному Минпромторгу РФ “ФГУП” НАМИ. По соглашению сторон, сервисное обслуживание машин Renault в России и поставку запчастей к ним осуществляет “АвтоВАЗ”.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Renault в РФ за январь-октябрь текущего года упали почти на 70%, до 34 тысяч.
https://ria.ru/20220810/zapchasti-1808577850.html
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экономика, авто, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan
Экономика, Авто, Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Renault Logan
03:25 24.11.2022
 
Российские дилеры хотят льготных автокредитов для машин марки Renault

Российские попросили включить машины Renault в программу льготных автокредитов

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
“С предложением включить автомобили Renault в программу льготного автокредитования обращались в Минпромторг уже давно. Да и на прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет”, - сказал он.
Производство автомобилей Renault - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 14:18
Дилеры рассказали о поставках запчастей для Renault через дочку "АвтоВАЗа"
Собеседник агентства также уточнил, что в целом дилерских центрах страны осталось всего порядка 5 тысяч автомобилей бренда.
“На складах машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика - такая мера очень бы помогла реализовать их”, - добавил он.
Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Московский завод компании перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в “АвтоВАЗе” - подведомственному Минпромторгу РФ “ФГУП” НАМИ. По соглашению сторон, сервисное обслуживание машин Renault в России и поставку запчастей к ним осуществляет “АвтоВАЗ”.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Renault в РФ за январь-октябрь текущего года упали почти на 70%, до 34 тысяч.
Изображение автомобиля Renault Duster
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ЭкономикаАвтоРоссияМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Renault Logan
 
 
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