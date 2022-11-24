https://ria.ru/20221124/adygeya-1833953362.html
Аграрии Адыгеи благодаря поддержке справились с последствиями санкций
Аграрии Адыгеи благодаря поддержке справились с последствиями санкций - РИА Новости, 24.11.2022
Аграрии Адыгеи благодаря поддержке справились с последствиями санкций
Аграрии Адыгеи в текущем году благодаря полученной федеральной поддержке смогли справиться с последствиями западных санкций, заявил глава республики Мурат... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:27
2022-11-24T14:27
2022-11-24T14:27
республика адыгея
россия
экономика
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 24 ноя – РИА Новости. Аграрии Адыгеи в текущем году благодаря полученной федеральной поддержке смогли справиться с последствиями западных санкций, заявил глава республики Мурат Кумпилов."Введение санкций в отношении России негативно сказалось на отечественном АПК. Были трудности, но благодаря поддержке президента России и правительства страны хлеборобы и животноводы смогли получить поддержку и выстоять в это непростое время", – сказал Кумпилов в ходе празднования в Адыгее Дня урожая-2022, где чествовали тружеников села и передовиков-аграриев, внесших существенный вклад в развитие отрасли. Слова главы региона приводит его пресс-служба.По данным республиканских властей, в рамках госпрограмм в Адыгее сельхозтоваропроизводители смогли в этом году получить в три раза больше льготных кредитов, воспользоваться инструментами господдержки и грантами на развитие. Это позволило нарастить поголовье крупного рогатого скота, увеличить посевные площади, получить хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, который прогнозируется на уровне 625 тысяч тонн.Также в 2022 году в республике на 17% выросла площадь многолетних насаждений, что позволило увеличить валовый сбор плодово-ягодных до 35,2 тысячи тонн. Перерабатывающие предприятия в текущем году отгрузили продукции на 41% больше прошлогодних показателей - на 26,8 миллиарда рублей. На молкомбинатах Адыгеи произведено на 18 % сыров и сырных продуктов больше, чем за аналогичный период прошлого года - 19,4 тысячи тонн.
https://ria.ru/20221111/stroitelstvo-1830935612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Россия, Экономика, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 24 ноя – РИА Новости. Аграрии Адыгеи в текущем году благодаря полученной федеральной поддержке смогли справиться с последствиями западных санкций, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
"Введение санкций в отношении России
негативно сказалось на отечественном АПК. Были трудности, но благодаря поддержке президента России и правительства страны хлеборобы и животноводы смогли получить поддержку и выстоять в это непростое время", – сказал Кумпилов в ходе празднования в Адыгее Дня урожая-2022, где чествовали тружеников села и передовиков-аграриев, внесших существенный вклад в развитие отрасли. Слова главы региона приводит его пресс-служба.
По данным республиканских властей, в рамках госпрограмм в Адыгее сельхозтоваропроизводители смогли в этом году получить в три раза больше льготных кредитов, воспользоваться инструментами господдержки и грантами на развитие. Это позволило нарастить поголовье крупного рогатого скота, увеличить посевные площади, получить хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, который прогнозируется на уровне 625 тысяч тонн.
Также в 2022 году в республике на 17% выросла площадь многолетних насаждений, что позволило увеличить валовый сбор плодово-ягодных до 35,2 тысячи тонн. Перерабатывающие предприятия в текущем году отгрузили продукции на 41% больше прошлогодних показателей - на 26,8 миллиарда рублей. На молкомбинатах Адыгеи произведено на 18 % сыров и сырных продуктов больше, чем за аналогичный период прошлого года - 19,4 тысячи тонн.