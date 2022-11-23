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В Перми откроют новый зоопарк - РИА Новости, 23.11.2022
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В Перми откроют новый зоопарк
В Перми откроют новый зоопарк - РИА Новости, 23.11.2022
В Перми откроют новый зоопарк
Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:31
2022-11-23T16:31
туризм
пермь
строительство
новости - туризм
туризм
животные
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ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое."Планируется, что новый пермский зоопарк заработает для посетителей в ноябре 2023 года, если придерживаться оптимистичного плана", — рассказали в ведомстве.В министерстве уточнили, что сроки могут сдвигаться из-за процедур, которые проводятся после завершения строительства."Во втором квартале 2023 года запланировано получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Далее будет проводиться лицензирование объектов и переезд всех животных. Это не длительный процесс", — подчеркнули в минстрое, добавив, что дополнительное время потребуется для адаптации обитателей на новом месте.Сейчас пермский зоопарк, в котором представлено 324 вида животных, располагается в центре города. Он был основан в 1933 году, ежегодно его посещают около 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html
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пермь, строительство, новости - туризм, туризм, животные
Туризм, Пермь, Строительство, Новости - Туризм, Туризм, Животные
16:31 23.11.2022
 
В Перми откроют новый зоопарк

Новый зоопарк в Перми планируется открыть для посетителей в конце 2023 года

© Фото : Пермский зоопарк/Екатерина МельниковаМедведица Амдерма в зоопарке Перми
Медведица Амдерма в зоопарке Перми - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Пермский зоопарк/Екатерина Мельникова
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое.
"Планируется, что новый пермский зоопарк заработает для посетителей в ноябре 2023 года, если придерживаться оптимистичного плана", — рассказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что сроки могут сдвигаться из-за процедур, которые проводятся после завершения строительства.
"Во втором квартале 2023 года запланировано получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Далее будет проводиться лицензирование объектов и переезд всех животных. Это не длительный процесс", — подчеркнули в минстрое, добавив, что дополнительное время потребуется для адаптации обитателей на новом месте.
Сейчас пермский зоопарк, в котором представлено 324 вида животных, располагается в центре города. Он был основан в 1933 году, ежегодно его посещают около 300 тысяч человек.
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