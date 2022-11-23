https://ria.ru/20221123/zoopark-1833688709.html

В Перми откроют новый зоопарк

В Перми откроют новый зоопарк - РИА Новости, 23.11.2022

В Перми откроют новый зоопарк

Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:31

2022-11-23T16:31

2022-11-23T16:31

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ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое."Планируется, что новый пермский зоопарк заработает для посетителей в ноябре 2023 года, если придерживаться оптимистичного плана", — рассказали в ведомстве.В министерстве уточнили, что сроки могут сдвигаться из-за процедур, которые проводятся после завершения строительства."Во втором квартале 2023 года запланировано получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Далее будет проводиться лицензирование объектов и переезд всех животных. Это не длительный процесс", — подчеркнули в минстрое, добавив, что дополнительное время потребуется для адаптации обитателей на новом месте.Сейчас пермский зоопарк, в котором представлено 324 вида животных, располагается в центре города. Он был основан в 1933 году, ежегодно его посещают около 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

пермь, строительство, новости - туризм, туризм, животные