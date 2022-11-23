https://ria.ru/20221123/zoopark-1833688709.html
В Перми откроют новый зоопарк
В Перми откроют новый зоопарк - РИА Новости, 23.11.2022
В Перми откроют новый зоопарк
Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:31
2022-11-23T16:31
2022-11-23T16:31
туризм
пермь
строительство
новости - туризм
туризм
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/53/1514605389_0:51:1037:634_1920x0_80_0_0_31142818357f279e6d83db9d7de1cafb.jpg
ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое."Планируется, что новый пермский зоопарк заработает для посетителей в ноябре 2023 года, если придерживаться оптимистичного плана", — рассказали в ведомстве.В министерстве уточнили, что сроки могут сдвигаться из-за процедур, которые проводятся после завершения строительства."Во втором квартале 2023 года запланировано получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Далее будет проводиться лицензирование объектов и переезд всех животных. Это не длительный процесс", — подчеркнули в минстрое, добавив, что дополнительное время потребуется для адаптации обитателей на новом месте.Сейчас пермский зоопарк, в котором представлено 324 вида животных, располагается в центре города. Он был основан в 1933 году, ежегодно его посещают около 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/53/1514605389_61:0:974:685_1920x0_80_0_0_a7eca8431ea1a3a47a5988af7cb67f85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, строительство, новости - туризм, туризм, животные
Туризм, Пермь, Строительство, Новости - Туризм, Туризм, Животные
В Перми откроют новый зоопарк
Новый зоопарк в Перми планируется открыть для посетителей в конце 2023 года
ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми откроют в конце 2023 года, сообщили РИА Новости в краевом минстрое.
"Планируется, что новый пермский зоопарк заработает для посетителей в ноябре 2023 года, если придерживаться оптимистичного плана", — рассказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что сроки могут сдвигаться из-за процедур, которые проводятся после завершения строительства.
"Во втором квартале 2023 года запланировано получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Далее будет проводиться лицензирование объектов и переезд всех животных. Это не длительный процесс", — подчеркнули в минстрое, добавив, что дополнительное время потребуется для адаптации обитателей на новом месте.
Сейчас пермский зоопарк, в котором представлено 324 вида животных, располагается в центре города. Он был основан в 1933 году, ежегодно его посещают около 300 тысяч человек.