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На западе Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2022
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На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2022
На западе Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:01
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в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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Турция: Землетрясение магнитудой 6,1
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
05:01 23.11.2022 (обновлено: 10:39 23.11.2022)
 
На западе Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.
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Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
 
В миреТурцияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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