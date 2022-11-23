https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html
На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2022
На западе Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:01
2022-11-23T05:01
2022-11-23T10:39
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210622/zemletryasenie-1738007168.html
турция
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Землетрясение в Турции
Турция: Землетрясение магнитудой 6,1
2022-11-23T05:01
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
05:01 23.11.2022 (обновлено: 10:39 23.11.2022)
На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0