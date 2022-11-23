https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html

На западе Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2022

На западе Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T05:01

2022-11-23T05:01

2022-11-23T10:39

в мире

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210622/zemletryasenie-1738007168.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение в Турции Турция: Землетрясение магнитудой 6,1 2022-11-23T05:01 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)