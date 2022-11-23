https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833546227.html

Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев

Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев - РИА Новости, 23.11.2022

Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4000 комнат с... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:13

2022-11-23T09:13

2022-11-23T09:13

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4000 комнат с обогревом из-за отключения отопления на территории страны.Пользователи портала посчитали, что украинский политик безразлично относится к гражданам страны и не желает проводить мирные переговоры с Россией ради получения дополнительных денежных траншей от Евросоюза."20,5 миллиардов от ЕС на восстановление Украины, не будучи членом ЕС и не имея доказательств того, как были использованы предыдущие миллиарды. Раскрыли ли уже Зеленский и украинские олигархи свои счета?" — поинтересовался Juergen Edward B."Украинцы страдают, а Зеленский верит в окончательную победу. Он не хочется вести переговоры, предпочитает оставить свой народ в страданиях", — сетует wolf b.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html

https://ria.ru/20221123/dzhonson-1833529046.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз