Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев
Читатели Die Welt раскритиковали стремление Зеленского продолжать конфликт на Украине
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4000 комнат с обогревом из-за отключения отопления на территории страны.
Пользователи портала посчитали, что украинский политик безразлично относится к гражданам страны и не желает проводить мирные переговоры с Россией ради получения дополнительных денежных траншей от Евросоюза.
"Как мне кажется, если Зеленский думал бы о своем народе, он начал бы процесс переговоров как можно скорее. До наступления зимы", — отметил Rainer S.
"20,5 миллиардов от ЕС на восстановление Украины, не будучи членом ЕС и не имея доказательств того, как были использованы предыдущие миллиарды. Раскрыли ли уже Зеленский и украинские олигархи свои счета?" — поинтересовался Juergen Edward B.
"Украинцы страдают, а Зеленский верит в окончательную победу. Он не хочется вести переговоры, предпочитает оставить свой народ в страданиях", — сетует wolf b.
"То, что США и их вассалы делают с Украиной, крайне безответственно, неэтично и аморально. А клоун на посту президента делает все возможное, чтобы разрушить страну", — пожаловался Helmut B.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".