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Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев - РИА Новости, 23.11.2022
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Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев
Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев - РИА Новости, 23.11.2022
Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4000 комнат с... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:13
2022-11-23T09:13
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4000 комнат с обогревом из-за отключения отопления на территории страны.Пользователи портала посчитали, что украинский политик безразлично относится к гражданам страны и не желает проводить мирные переговоры с Россией ради получения дополнительных денежных траншей от Евросоюза."20,5 миллиардов от ЕС на восстановление Украины, не будучи членом ЕС и не имея доказательств того, как были использованы предыдущие миллиарды. Раскрыли ли уже Зеленский и украинские олигархи свои счета?" — поинтересовался Juergen Edward B."Украинцы страдают, а Зеленский верит в окончательную победу. Он не хочется вести переговоры, предпочитает оставить свой народ в страданиях", — сетует wolf b.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Евросоюз
09:13 23.11.2022
 
Немцев возмутило безразличие Зеленского к жизням украинцев

Читатели Die Welt раскритиковали стремление Зеленского продолжать конфликт на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4000 комнат с обогревом из-за отключения отопления на территории страны.
Пользователи портала посчитали, что украинский политик безразлично относится к гражданам страны и не желает проводить мирные переговоры с Россией ради получения дополнительных денежных траншей от Евросоюза.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
01:37
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"Как мне кажется, если Зеленский думал бы о своем народе, он начал бы процесс переговоров как можно скорее. До наступления зимы", — отметил Rainer S.

"20,5 миллиардов от ЕС на восстановление Украины, не будучи членом ЕС и не имея доказательств того, как были использованы предыдущие миллиарды. Раскрыли ли уже Зеленский и украинские олигархи свои счета?" — поинтересовался Juergen Edward B.
"Украинцы страдают, а Зеленский верит в окончательную победу. Он не хочется вести переговоры, предпочитает оставить свой народ в страданиях", — сетует wolf b.

"То, что США и их вассалы делают с Украиной, крайне безответственно, неэтично и аморально. А клоун на посту президента делает все возможное, чтобы разрушить страну", — пожаловался Helmut B.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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