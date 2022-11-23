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В США рассказали о "протесте" против Зеленского - РИА Новости, 23.11.2022
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В США рассказали о "протесте" против Зеленского
В США рассказали о "протесте" против Зеленского - РИА Новости, 23.11.2022
В США рассказали о "протесте" против Зеленского
Американские власти все больше и больше недовольны действиями Зеленского, пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T01:59
2022-11-23T01:59
в мире
рон пол
украина
польша
инцидент с падением ракет в польше
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американские власти все больше и больше недовольны действиями Зеленского, пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол."Когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско", - резюмирует Пол.На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.Зеленский, комментируя ранее инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако в ответ Джо Байден отметил, что эти слова не могут служить доказательством непричастности Украины к ЧП. Позднее Зеленский заявил, что у Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
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в мире, рон пол, украина, польша, инцидент с падением ракет в польше, сша, владимир зеленский
В мире, Рон Пол, Украина, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше, США, Владимир Зеленский
01:59 23.11.2022
 
В США рассказали о "протесте" против Зеленского

Обозреватель Рон Пол: в Вашингтоне растет недовольство действиями Владимира Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американские власти все больше и больше недовольны действиями Зеленского, пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол.
"В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест", - пишет автор статьи. Пол напоминает, что, в частности, член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин с десятком соавторов представила резолюцию, требующую проверки отчетности по многомиллиардной финансовой помощи Украине, а конгрессмен Мэтт Гетц публично заявил, что не проголосует ни за один доллар для Украины.
"Когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско", - резюмирует Пол.
На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
01:37
В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому
Зеленский, комментируя ранее инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако в ответ Джо Байден отметил, что эти слова не могут служить доказательством непричастности Украины к ЧП. Позднее Зеленский заявил, что у Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
 
В миреРон ПолУкраинаПольшаИнцидент с падением ракет в ПольшеСШАВладимир Зеленский
 
 
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