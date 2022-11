https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833525360.html

В США рассказали о "протесте" против Зеленского

Американские власти все больше и больше недовольны действиями Зеленского, пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол.

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американские власти все больше и больше недовольны действиями Зеленского, пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол."Когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско", - резюмирует Пол.На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.Зеленский, комментируя ранее инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако в ответ Джо Байден отметил, что эти слова не могут служить доказательством непричастности Украины к ЧП. Позднее Зеленский заявил, что у Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

2022

