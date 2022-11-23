https://ria.ru/20221123/zavod-1833772935.html

Самый крупный металлургический завод в ДНР отметил 125-летие

Самый крупный металлургический завод в ДНР отметил 125-летие - РИА Новости, 23.11.2022

Самый крупный металлургический завод в ДНР отметил 125-летие

Самый крупный в ДНР Енакиевский металлургический завод в среду произвел 125-й юбилейный выпуск чугуна. В процессе выплавки чугуна в доменной печи также приняли... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:23

2022-11-23T19:23

2022-11-23T19:38

экономика

денис пушилин

донецкая народная республика

енакиево

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Самый крупный в ДНР Енакиевский металлургический завод в среду произвел 125-й юбилейный выпуск чугуна. В процессе выплавки чугуна в доменной печи также приняли участие ветераны труда.Сегодняшний выпуск чугуна - показатель работоспособности и стабильности ЕМЗ, который продолжал работать даже в самые тяжелые времена. Об этом заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин, который также посетил мероприятие."Мы говорим, конечно же, и об очень сложных восьми годах, когда на нашей земле идет война, тем не менее, предприятие работает, предприятие развивается, хранит традиции… сохранить такую любовь к предприятию даже в самые непростые времена - это дорого стоит", - сказал Пушилин.По словам председателя цехового комитета ЕМЗ Владимира Садового, мощности только одного цеха достаточно, чтобы выпускать до 300 тонн чугуна в сутки, что говорит о высоком уровне производственной мощности.В день цех обычно может выплавлять от 1 тысячи до 1,5 тысячи тоннн, однако мощность печи позволяет до 3 тысяч тонн в сутки.Первую домну Петровского завода задули 27 ноября 1897 года, ее окропили святой водой, пожелав работы на многие лета. Еще через несколько дней вступила в строй вторая доменная печь. Суточная производительность двух доменных печей составляла 18 тысяч пудов чугуна, это почти 295 тонн. А еще через год месторасположение этого завода, рудников и прилегающих поселков получило название Енакиево.

https://ria.ru/20220924/donetsk-1819184742.html

https://ria.ru/20221116/makeevka-1831921135.html

донецкая народная республика

енакиево

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Работа металлургических заводов в Донбассе Самый крупный в ДНР Енакиевский металлургический завод сегодня произвел 125-й юбилейный выпуск чугуна. А на "Лугастали" в ЛНР рассказали, как с открытием перспективного российского рынка хотят удвоить объем производства. 2022-11-23T19:23 true PT2M56S

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экономика, денис пушилин, донецкая народная республика, енакиево