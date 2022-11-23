Рейтинг@Mail.ru
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00 - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/zasedanie-1833780533.html
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00 - РИА Новости, 24.11.2022
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00
Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН, оно состоится в полночь по московскому времени, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T20:01
2022-11-24T05:51
украина
россия
оон
в мире
владимир зеленский
киев
совет безопасности оон
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg
ООН, 23 ноя — РИА Новости. Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН, оно состоится в полночь по московскому времени, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.По его словам, причиной этому стали удары по объектам украинской инфраструктуры. Представлять Киев намерен Владимир Зеленский. Он уточнил, что председательствующий в Совбезе представитель Ганы назначил заседание на 16:00 по местному времени (полночь по Москве). При этом решение по выступлению Зеленского пока не озвучено.Как отметил Полянский, киевский режим своей инициативой сделал "прекрасный подарок западникам" перед Днем благодарения. Этот праздник начнут отмечать в США завтра.Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html
https://ria.ru/20221103/rezolyutsiya-1828844548.html
украина
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_e331ea608dfbfcc9e59095fbc31194a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, оон, в мире, владимир зеленский, киев, совет безопасности оон, дмитрий полянский, москва, ровенская аэс
Украина, Россия, ООН, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский, Москва, Ровенская АЭС
20:01 23.11.2022 (обновлено: 05:51 24.11.2022)
 
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине с участием Зеленского состоится 24 ноября

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 ноя — РИА Новости. Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН, оно состоится в полночь по московскому времени, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, причиной этому стали удары по объектам украинской инфраструктуры. Представлять Киев намерен Владимир Зеленский.
"Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ", — указал Полянский.
Он уточнил, что председательствующий в Совбезе представитель Ганы назначил заседание на 16:00 по местному времени (полночь по Москве). При этом решение по выступлению Зеленского пока не озвучено.
Как отметил Полянский, киевский режим своей инициативой сделал "прекрасный подарок западникам" перед Днем благодарения. Этот праздник начнут отмечать в США завтра.
Мужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 17:40
Молдавия вызвала российского посла из-за отключения света
Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 05:20
СБ ООН не принял резолюцию Москвы о биологической деятельности на Украине
 
УкраинаРоссияООНВ миреВладимир ЗеленскийКиевСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийМоскваРовенская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала