20:01 23.11.2022 (обновлено: 05:51 24.11.2022)
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине с участием Зеленского состоится 24 ноября
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 23 ноя — РИА Новости. Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН, оно состоится в полночь по московскому времени, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, причиной этому стали удары по объектам украинской инфраструктуры. Представлять Киев намерен Владимир Зеленский.
"Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ", — указал Полянский.
Как отметил Полянский, киевский режим своей инициативой сделал "прекрасный подарок западникам" перед Днем благодарения. Этот праздник начнут отмечать в США завтра.
Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.