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Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок - РИА Новости, 23.11.2022
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Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок
Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок - РИА Новости, 23.11.2022
Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области поддержали проект федерального закона, который позволит выделять земельные участки ветеранам и инвалидам... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:34
2022-11-23T14:34
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
общество
жилье
россия
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области поддержали проект федерального закона, который позволит выделять земельные участки ветеранам и инвалидам боевых действий в безвозмездное пользование с последующей передачей в собственность бесплатно, сообщает пресс-служба регионального парламента."На выделенном участке льготники могут построить дом и улучшить, таким образом, жилищные условия. Мера распространяется на всех участников боевых действий, в том числе тех, кто защищает наши рубежи и находится в зоне проведения специальной военной операции. Очень важно поддержать наших ребят сейчас", – прокомментировал решение парламентариев председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Статусом ветеранов боевых действий наделены военнослужащие и гражданские лица, принимающие участие в специальной военной операции. В понедельник этот статус указом президента РФ был распространен на лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.Как отметили в пресс-службе, в Вологодской области для мобилизованных и членов их семей утвержден перечень региональных мер поддержки. Единовременно им выплачивается 100 тысяч рублей, затем ежемесячно по 10 тысяч. Ведется сопровождение семей мобилизованных, за каждой закреплены волонтеры. По решению областных парламентариев, вологжане-участники СВО и члены их семей имеют право на получение бесплатной юридической помощи.
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вологодская область, андрей луценко, общество, жилье, россия, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Общество, Жилье, Россия, Законодательное Собрание Вологодской области
14:34 23.11.2022
 

Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиВологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок
Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Вологодские депутаты поддержали законопроект о праве ветеранов на участок
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области поддержали проект федерального закона, который позволит выделять земельные участки ветеранам и инвалидам боевых действий в безвозмездное пользование с последующей передачей в собственность бесплатно, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"На выделенном участке льготники могут построить дом и улучшить, таким образом, жилищные условия. Мера распространяется на всех участников боевых действий, в том числе тех, кто защищает наши рубежи и находится в зоне проведения специальной военной операции. Очень важно поддержать наших ребят сейчас", – прокомментировал решение парламентариев председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Статусом ветеранов боевых действий наделены военнослужащие и гражданские лица, принимающие участие в специальной военной операции. В понедельник этот статус указом президента РФ был распространен на лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.
Как отметили в пресс-службе, в Вологодской области для мобилизованных и членов их семей утвержден перечень региональных мер поддержки. Единовременно им выплачивается 100 тысяч рублей, затем ежемесячно по 10 тысяч. Ведется сопровождение семей мобилизованных, за каждой закреплены волонтеры. По решению областных парламентариев, вологжане-участники СВО и члены их семей имеют право на получение бесплатной юридической помощи.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 10:50Вологодская область
Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоОбществоЖильеРоссияЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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