https://ria.ru/20221123/zaes-1833599987.html
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.11.2022
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:02
2022-11-23T12:02
2022-11-23T12:16
стамбул
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
в мире
запорожская аэс
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом"."Была подробно обсуждена обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции. В этой связи была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221123/zaes-1833591555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси
Стамбул, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
12:02 23.11.2022 (обновлено: 12:16 23.11.2022)
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС
Глава "Росатома" обсудил с Гросси роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности ЗАЭС