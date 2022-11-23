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Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.11.2022
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Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.11.2022
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:02
2022-11-23T12:16
стамбул
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
в мире
запорожская аэс
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом"."Была подробно обсуждена обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции. В этой связи была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении.
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стамбул, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси
Стамбул, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
12:02 23.11.2022 (обновлено: 12:16 23.11.2022)
 
Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС

Глава "Росатома" обсудил с Гросси роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом".
"Была подробно обсуждена обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции. В этой связи была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
11:37
Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС
 
СтамбулГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭВ миреЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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