https://ria.ru/20221123/zaes-1833599987.html

Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС

Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.11.2022

Глава "Росатома" на встрече с главой МАГАТЭ рассказал о ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:02

2022-11-23T12:02

2022-11-23T12:16

стамбул

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

в мире

запорожская аэс

алексей лихачев

рафаэль гросси

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом"."Была подробно обсуждена обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции. В этой связи была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221123/zaes-1833591555.html

стамбул

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

стамбул, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси