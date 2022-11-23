https://ria.ru/20221123/yasinovataya-1833684155.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:44
2022-11-23T15:44
2022-11-23T15:45
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:44 23.11.2022 (обновлено: 15:45 23.11.2022)
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР