https://ria.ru/20221123/yasinovataya-1833674295.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной республике 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:19
2022-11-23T15:19
2022-11-23T15:34
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной республике 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221123/zaes-1833600571.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:19 23.11.2022 (обновлено: 15:34 23.11.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из "Града"