https://ria.ru/20221123/yaponiya-1833558280.html

В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях

В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях - РИА Новости, 23.11.2022

В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях

Нового министра общенациональных дел и коммуникаций Японии Такэаки Мацумото, заступившего на этот пост в понедельник, заподозрили в нарушениях законодательства, РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:54

2022-11-23T09:54

2022-11-23T09:54

в мире

япония

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ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Нового министра общенациональных дел и коммуникаций Японии Такэаки Мацумото, заступившего на этот пост в понедельник, заподозрили в нарушениях законодательства, регламентирующего денежные средства политических партий.Примечательно, что за подозрения в нарушении этого же законодательства был отправлен в отставку его предшественник Минору Тэрада - его заподозрили в неправильном использовании и декларировании денежных средств.О новом министре Мацумото сообщила коммунистическая газета "Акахата", утверждающая, что организация, отвечающая за ведение политических фондов министра, продавала билеты на мероприятия в его поддержку в заведомо большем количестве, чем мог вместить зал. По мнению издания, это подпадает под нарушения законодательства о регламентации средств политических фондов. Сам министр считает, что действовал в соответствии с законом, но оппозиция намерена потребовать объяснений.Отставка предшественника Мацумото Тэрады стала третьей за последний месяц: 25 октября из-за связей с религиозной организацией "Церковь объединения" со своим постом расстался министр по делам восстановления экономики Дайсиро Янагива, а 11 ноября – министр юстиции Ясухиро Ханаси, сокрушавшийся о незаметности своей должности: мол, в топ новостей он попадает, только когда ставит печать под смертным приговором.Премьер-министр Кисида объяснил свой выбор при назначении Мацумото на пост министра общенациональных дел его серьезным и скрупулезным отношением к делу, что подразумевало определенные гарантии от возникновения финансовых недочетов по недосмотру.

https://ria.ru/20221123/yaponiya-1833541126.html

https://ria.ru/20221120/otstavka-1832885612.html

япония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония