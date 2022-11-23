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В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях - РИА Новости, 23.11.2022
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В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях
В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях - РИА Новости, 23.11.2022
В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях
Нового министра общенациональных дел и коммуникаций Японии Такэаки Мацумото, заступившего на этот пост в понедельник, заподозрили в нарушениях законодательства, РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:54
2022-11-23T09:54
в мире
япония
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ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Нового министра общенациональных дел и коммуникаций Японии Такэаки Мацумото, заступившего на этот пост в понедельник, заподозрили в нарушениях законодательства, регламентирующего денежные средства политических партий.Примечательно, что за подозрения в нарушении этого же законодательства был отправлен в отставку его предшественник Минору Тэрада - его заподозрили в неправильном использовании и декларировании денежных средств.О новом министре Мацумото сообщила коммунистическая газета "Акахата", утверждающая, что организация, отвечающая за ведение политических фондов министра, продавала билеты на мероприятия в его поддержку в заведомо большем количестве, чем мог вместить зал. По мнению издания, это подпадает под нарушения законодательства о регламентации средств политических фондов. Сам министр считает, что действовал в соответствии с законом, но оппозиция намерена потребовать объяснений.Отставка предшественника Мацумото Тэрады стала третьей за последний месяц: 25 октября из-за связей с религиозной организацией "Церковь объединения" со своим постом расстался министр по делам восстановления экономики Дайсиро Янагива, а 11 ноября – министр юстиции Ясухиро Ханаси, сокрушавшийся о незаметности своей должности: мол, в топ новостей он попадает, только когда ставит печать под смертным приговором.Премьер-министр Кисида объяснил свой выбор при назначении Мацумото на пост министра общенациональных дел его серьезным и скрупулезным отношением к делу, что подразумевало определенные гарантии от возникновения финансовых недочетов по недосмотру.
https://ria.ru/20221123/yaponiya-1833541126.html
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в мире, япония
В мире, Япония
09:54 23.11.2022
 
В Японии министра Мацумото заподозрили в финансовых нарушениях

Назначенного в понедельник в Японии министра заподозрили в финансовых нарушениях

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Нового министра общенациональных дел и коммуникаций Японии Такэаки Мацумото, заступившего на этот пост в понедельник, заподозрили в нарушениях законодательства, регламентирующего денежные средства политических партий.
Примечательно, что за подозрения в нарушении этого же законодательства был отправлен в отставку его предшественник Минору Тэрада - его заподозрили в неправильном использовании и декларировании денежных средств.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
О новом министре Мацумото сообщила коммунистическая газета "Акахата", утверждающая, что организация, отвечающая за ведение политических фондов министра, продавала билеты на мероприятия в его поддержку в заведомо большем количестве, чем мог вместить зал. По мнению издания, это подпадает под нарушения законодательства о регламентации средств политических фондов. Сам министр считает, что действовал в соответствии с законом, но оппозиция намерена потребовать объяснений.
Отставка предшественника Мацумото Тэрады стала третьей за последний месяц: 25 октября из-за связей с религиозной организацией "Церковь объединения" со своим постом расстался министр по делам восстановления экономики Дайсиро Янагива, а 11 ноября – министр юстиции Ясухиро Ханаси, сокрушавшийся о незаметности своей должности: мол, в топ новостей он попадает, только когда ставит печать под смертным приговором.
Премьер-министр Кисида объяснил свой выбор при назначении Мацумото на пост министра общенациональных дел его серьезным и скрупулезным отношением к делу, что подразумевало определенные гарантии от возникновения финансовых недочетов по недосмотру.
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