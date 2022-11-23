https://ria.ru/20221123/yaponiya-1833541126.html
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды - РИА Новости, 23.11.2022
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:42
2022-11-23T08:42
2022-11-23T08:42
в мире
фумио кисида
япония
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ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии.Публикация о том, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, появилась в еженедельнике "Сюкан Бунсюн". К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 таких чека. Это подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.В Японии подобное нарушение законодательства вне зависимости от его масштабов в подавляющем большинстве случаев заканчивается отставкой политика - за исключением тех случаев, когда ему удается доказать свою непричастность.На просьбы журналистов прокомментировать появившийся материал премьер-министр ответил, что "уточняет" ситуацию, сообщил телеканал NHK.Скандал может разразиться на фоне и без того стремительно падающей популярности правительства Кисиды: согласно опросу агентства Jiji, опубликованному в понедельник, рейтинг кабмина упал до минимальных 27,7%. Не добавляют популярности и три отставки министров из нового состава правительства, произошедшие в течение одного месяца.
https://ria.ru/20221120/otstavka-1832885612.html
https://ria.ru/20220815/podnoshenie-1809705698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фумио кисида, япония
В мире, Фумио Кисида, Япония
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
В Японии выявили финансовые нарушения в предвыборной кампании премьера Фумио Кисиды
ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии.
Публикация о том, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, появилась в еженедельнике "Сюкан Бунсюн". К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 таких чека. Это подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.
В Японии подобное нарушение законодательства вне зависимости от его масштабов в подавляющем большинстве случаев заканчивается отставкой политика - за исключением тех случаев, когда ему удается доказать свою непричастность.
На просьбы журналистов прокомментировать появившийся материал премьер-министр ответил, что "уточняет" ситуацию, сообщил телеканал NHK.
Скандал может разразиться на фоне и без того стремительно падающей популярности правительства Кисиды: согласно опросу агентства Jiji, опубликованному в понедельник, рейтинг кабмина упал до минимальных 27,7%. Не добавляют популярности и три отставки министров из нового состава правительства, произошедшие в течение одного месяца.