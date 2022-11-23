https://ria.ru/20221123/yaponiya-1833541126.html

В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды

В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды - РИА Новости, 23.11.2022

В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды

Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:42

2022-11-23T08:42

2022-11-23T08:42

в мире

фумио кисида

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg

ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии.Публикация о том, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, появилась в еженедельнике "Сюкан Бунсюн". К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 таких чека. Это подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.В Японии подобное нарушение законодательства вне зависимости от его масштабов в подавляющем большинстве случаев заканчивается отставкой политика - за исключением тех случаев, когда ему удается доказать свою непричастность.На просьбы журналистов прокомментировать появившийся материал премьер-министр ответил, что "уточняет" ситуацию, сообщил телеканал NHK.Скандал может разразиться на фоне и без того стремительно падающей популярности правительства Кисиды: согласно опросу агентства Jiji, опубликованному в понедельник, рейтинг кабмина упал до минимальных 27,7%. Не добавляют популярности и три отставки министров из нового состава правительства, произошедшие в течение одного месяца.

https://ria.ru/20221120/otstavka-1832885612.html

https://ria.ru/20220815/podnoshenie-1809705698.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, япония