Рейтинг@Mail.ru
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/yaponiya-1833541126.html
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды - РИА Новости, 23.11.2022
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:42
2022-11-23T08:42
в мире
фумио кисида
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg
ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии.Публикация о том, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, появилась в еженедельнике "Сюкан Бунсюн". К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 таких чека. Это подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.В Японии подобное нарушение законодательства вне зависимости от его масштабов в подавляющем большинстве случаев заканчивается отставкой политика - за исключением тех случаев, когда ему удается доказать свою непричастность.На просьбы журналистов прокомментировать появившийся материал премьер-министр ответил, что "уточняет" ситуацию, сообщил телеканал NHK.Скандал может разразиться на фоне и без того стремительно падающей популярности правительства Кисиды: согласно опросу агентства Jiji, опубликованному в понедельник, рейтинг кабмина упал до минимальных 27,7%. Не добавляют популярности и три отставки министров из нового состава правительства, произошедшие в течение одного месяца.
https://ria.ru/20221120/otstavka-1832885612.html
https://ria.ru/20220815/podnoshenie-1809705698.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_177:0:2505:1746_1920x0_80_0_0_35885a510077b8733c97feacc8071732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фумио кисида, япония
В мире, Фумио Кисида, Япония
08:42 23.11.2022
 
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды

В Японии выявили финансовые нарушения в предвыборной кампании премьера Фумио Кисиды

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании назревает в Японии.
Публикация о том, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, появилась в еженедельнике "Сюкан Бунсюн". К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 таких чека. Это подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 14:46
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку
В Японии подобное нарушение законодательства вне зависимости от его масштабов в подавляющем большинстве случаев заканчивается отставкой политика - за исключением тех случаев, когда ему удается доказать свою непричастность.
На просьбы журналистов прокомментировать появившийся материал премьер-министр ответил, что "уточняет" ситуацию, сообщил телеканал NHK.
Скандал может разразиться на фоне и без того стремительно падающей популярности правительства Кисиды: согласно опросу агентства Jiji, опубликованному в понедельник, рейтинг кабмина упал до минимальных 27,7%. Не добавляют популярности и три отставки министров из нового состава правительства, произошедшие в течение одного месяца.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:06
Кисида направил подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм Ясукуни
 
В миреФумио КисидаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала