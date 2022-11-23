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Чекунков поддержал проект по модернизации нефтебаз в Якутии - РИА Новости, 23.11.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221123/yakutiya-1833611859.html
Чекунков поддержал проект по модернизации нефтебаз в Якутии
Чекунков поддержал проект по модернизации нефтебаз в Якутии - РИА Новости, 23.11.2022
Чекунков поддержал проект по модернизации нефтебаз в Якутии
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков поддержал проект по модернизации четырех нефтебаз в Якутии в рамках концессии, но поручил доработать его финансовую... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:33
2022-11-23T12:33
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
дальний восток
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
арктика
алексей чекунков
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков поддержал проект по модернизации четырех нефтебаз в Якутии в рамках концессии, но поручил доработать его финансовую модель, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Ранее сообщалось о том, что в сентябре на полях ВЭФ власти Якутии заключили с компанией "Саханефтегазсбыт" концессионное соглашение, в рамках которого будут модернизированы 4 нефтебазы общим объемом капзатрат 5,5 миллиарда рублей: это Белогорская, Жиганская, Усть-Куйгинская и Хандыгская нефтебазы компании "Саханефтегазсбыт". Инвестиции в проект на первом этапе составят 1,8 миллиарда рублей.На заседании в правительстве республики с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в числе прочих вопросов обсуждена реконструкция нефтебаз.По словам Чекункова, Минвостокразвития поддерживает проект, но нужно скорректировать его финансовую модель. "В целом проект поддерживаем, прошу доработать модель. Удорожание объекта для бюджета за счёт привлечённых средств не должно превышать целевой уровень инфляции - 4% в год", - сказал он.Глава региона Айсен Николаев рассказал о том, что у компании "Саханефтегазсбыт" 19 нефтебаз, предприятие в 100-процентной государственной собственности. Более 80% емкостного парка построено в 60-80-е годы прошлого века. За длительный срок эксплуатации в сложных климатических условиях резервуары получили много дефектов.Николаев напомнил о трагедии, произошедшей в Норильске после разлива дизельного топлива. Тогда Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. Николаев подчеркнул необходимость предотвращения опасности в Якутии.
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833389097.html
https://ria.ru/20221117/volontery-1832126342.html
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экономика, айсен николаев, дальний восток, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, алексей чекунков, республика саха (якутия), якутск
Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев, Дальний Восток, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Арктика, Алексей Чекунков, Республика Саха (Якутия), Якутск
12:33 23.11.2022
 
Чекунков поддержал проект по модернизации нефтебаз в Якутии

Глава Минвостокразвития Чекунков поддержал проект по модернизации нефтебаз в Якутии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Чекунков. Архивное фото
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков поддержал проект по модернизации четырех нефтебаз в Якутии в рамках концессии, но поручил доработать его финансовую модель, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в сентябре на полях ВЭФ власти Якутии заключили с компанией "Саханефтегазсбыт" концессионное соглашение, в рамках которого будут модернизированы 4 нефтебазы общим объемом капзатрат 5,5 миллиарда рублей: это Белогорская, Жиганская, Усть-Куйгинская и Хандыгская нефтебазы компании "Саханефтегазсбыт". Инвестиции в проект на первом этапе составят 1,8 миллиарда рублей.
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По словам Чекункова, Минвостокразвития поддерживает проект, но нужно скорректировать его финансовую модель. "В целом проект поддерживаем, прошу доработать модель. Удорожание объекта для бюджета за счёт привлечённых средств не должно превышать целевой уровень инфляции - 4% в год", - сказал он.
Глава региона Айсен Николаев рассказал о том, что у компании "Саханефтегазсбыт" 19 нефтебаз, предприятие в 100-процентной государственной собственности. Более 80% емкостного парка построено в 60-80-е годы прошлого века. За длительный срок эксплуатации в сложных климатических условиях резервуары получили много дефектов.
Николаев напомнил о трагедии, произошедшей в Норильске после разлива дизельного топлива. Тогда Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. Николаев подчеркнул необходимость предотвращения опасности в Якутии.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаАйсен НиколаевДальний ВостокРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)АрктикаАлексей ЧекунковРеспублика Саха (Якутия)Якутск
 
 
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