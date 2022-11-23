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В Госдуме открылась выставка "Аркаим. Колесница времени" - РИА Новости, 23.11.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20221123/vystavka-1833671546.html
В Госдуме открылась выставка "Аркаим. Колесница времени"
В Госдуме открылась выставка "Аркаим. Колесница времени" - РИА Новости, 23.11.2022
В Госдуме открылась выставка "Аркаим. Колесница времени"
Выставка "Аркаим. Колесница времени", которая рассказывает историю открытия и исследования археологических памятников бронзового века в Челябинской области,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:11
2022-11-23T15:11
челябинская область
алексей текслер
сергей неверов
челябинская область
россия
москва
госдума рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Выставка "Аркаим. Колесница времени", которая рассказывает историю открытия и исследования археологических памятников бронзового века в Челябинской области, открылась в Государственной Думе ФС РФ, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.В открытии выставки "Аркаим. Колесница времени" приняли участие руководители фракций, депутаты Госдумы, всех приглашенных приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер."Выставка рассказывает историю открытия и исследования памятников бронзового века на Южном Урале. В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи 4 тысячи лет назад. Помимо копий археологических артефактов эпохи бронзы с поселения Аркаима и других памятников "Страны городов" в экспозиции использованы мультимедийные технологии", - говорится в сообщении.Как отметил глава региона Текслер, Аркаим – историко-культурное достояние России. "Более 4 тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития – самая древняя в мире колесница. От нас колесница пришла в Вавилон, Микены, Древнюю Грецию. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно. Пока мы знаем свою историю, воспитываем молодежь в духе патриотизма, отменить нашу культуру, наш язык невозможно, этого никогда не будет", – цитирует пресс-служба слова Текслера.По словам заместителя председателя Госдумы ФС РФ Сергея Неверова, все знают Челябинскую область как центр промышленности и металлургии. "Но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Много сотен лет назад, до нашей эры, эта территория была центром развития промышленности, центром развития мелиорации и других технологий. Кажется невероятным, что в то время это уже можно было делать. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют заглянуть очень далеко и посмотреть, как все это происходило", – цитирует пресс-служба слова Неверова.Как отметил начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника "Аркаим" Илья Валиахметов, тема Аркаима очень популярна. "Многие посетители слышали об Аркаиме, в частности, благодаря фильму, который успешно прошел в кинотеатрах, в том числе Москвы. Кто-то посетил выставку в Коломенском, которая прошла нынешним летом, а кто-то успел даже лично побывать на Аркаиме и с удовольствием делится своими впечатлениями", - цитирует пресс-служба заповедника слова Валиахметова.По данным пресс-службы правительства региона, выставка "Аркаим. Колесница времени" в Госдуме продлится до 25 ноября.Пресс-служба министерства культуры Челябинской области уточняет, что в общей сложности в экспозицию вошло порядка 50 экспонатов: копии керамических сосудов, металлических орудий – ножей, гарпунов, наконечников стрел, украшений. Здесь же представлены литейные формы, образцы горных пород. Отдельным блоком представлена древняя колесница – та самая, которая получила известность во многом благодаря фильму. Блок рассказывает об открытии археологического памятника и раскопках, проводимых учеными.
https://ria.ru/20220817/chelyabinskayaoblast-1809108599.html
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96
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7 495 645-6601
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алексей текслер, сергей неверов, челябинская область, россия, москва, госдума рф
Челябинская область, Алексей Текслер, Сергей Неверов, Челябинская область, Россия, Москва, Госдума РФ
15:11 23.11.2022
 
В Госдуме открылась выставка "Аркаим. Колесница времени"

Посвященная челябинскому археологическому памятнику выставка открылась в Госдуме

CC BY-SA 4.0 / Rafikova m / Панорама окрестностей Аркаима
Панорама окрестностей Аркаима - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Rafikova m /
Панорама окрестностей Аркаима. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Выставка "Аркаим. Колесница времени", которая рассказывает историю открытия и исследования археологических памятников бронзового века в Челябинской области, открылась в Государственной Думе ФС РФ, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
В открытии выставки "Аркаим. Колесница времени" приняли участие руководители фракций, депутаты Госдумы, всех приглашенных приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Выставка рассказывает историю открытия и исследования памятников бронзового века на Южном Урале. В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи 4 тысячи лет назад. Помимо копий археологических артефактов эпохи бронзы с поселения Аркаима и других памятников "Страны городов" в экспозиции использованы мультимедийные технологии", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона Текслер, Аркаим – историко-культурное достояние России. "Более 4 тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития – самая древняя в мире колесница. От нас колесница пришла в Вавилон, Микены, Древнюю Грецию. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно. Пока мы знаем свою историю, воспитываем молодежь в духе патриотизма, отменить нашу культуру, наш язык невозможно, этого никогда не будет", – цитирует пресс-служба слова Текслера.
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По словам заместителя председателя Госдумы ФС РФ Сергея Неверова, все знают Челябинскую область как центр промышленности и металлургии. "Но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Много сотен лет назад, до нашей эры, эта территория была центром развития промышленности, центром развития мелиорации и других технологий. Кажется невероятным, что в то время это уже можно было делать. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют заглянуть очень далеко и посмотреть, как все это происходило", – цитирует пресс-служба слова Неверова.
Как отметил начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника "Аркаим" Илья Валиахметов, тема Аркаима очень популярна. "Многие посетители слышали об Аркаиме, в частности, благодаря фильму, который успешно прошел в кинотеатрах, в том числе Москвы. Кто-то посетил выставку в Коломенском, которая прошла нынешним летом, а кто-то успел даже лично побывать на Аркаиме и с удовольствием делится своими впечатлениями", - цитирует пресс-служба заповедника слова Валиахметова.
По данным пресс-службы правительства региона, выставка "Аркаим. Колесница времени" в Госдуме продлится до 25 ноября.
Пресс-служба министерства культуры Челябинской области уточняет, что в общей сложности в экспозицию вошло порядка 50 экспонатов: копии керамических сосудов, металлических орудий – ножей, гарпунов, наконечников стрел, украшений. Здесь же представлены литейные формы, образцы горных пород. Отдельным блоком представлена древняя колесница – та самая, которая получила известность во многом благодаря фильму. Блок рассказывает об открытии археологического памятника и раскопках, проводимых учеными.

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