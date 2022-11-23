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Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/vyshgorod-1833686815.html
Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом
Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом
Украинские СМИ сообщают о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:52
2022-11-23T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
киев
харьков
львов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет.Ранее в украинской энергокомпании YASNO сообщали, что в Киеве после серии взрывов введены экстренные отключения света."️Сообщается о прилете в Вышгород под Киевом. В городе-спутнике также пропал свет", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/elektrosnabzhenie-1833682734.html
https://ria.ru/20221123/vzryvy-1833681274.html
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в мире, владимир зеленский, киев, харьков, львов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Харьков, Львов, Вооруженные силы РФ
15:52 23.11.2022
 
Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом

Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет.
Ранее в украинской энергокомпании YASNO сообщали, что в Киеве после серии взрывов введены экстренные отключения света.
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:41Специальная военная операция на Украине
Мэр Львова заявил, что город остался без электроснабжения
"️Сообщается о прилете в Вышгород под Киевом. В городе-спутнике также пропал свет", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:36Специальная военная операция на Украине
Кличко сообщил о новой серии взрывов в разных районах Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКиевХарьковЛьвовВооруженные силы РФ
 
 
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