https://ria.ru/20221123/vyshgorod-1833686815.html

Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом

Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом

Украинские СМИ сообщают о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:52

2022-11-23T15:52

2022-11-23T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

киев

харьков

львов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет.Ранее в украинской энергокомпании YASNO сообщали, что в Киеве после серии взрывов введены экстренные отключения света."️Сообщается о прилете в Вышгород под Киевом. В городе-спутнике также пропал свет", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/elektrosnabzhenie-1833682734.html

https://ria.ru/20221123/vzryvy-1833681274.html

киев

харьков

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, харьков, львов, вооруженные силы рф