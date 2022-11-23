Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом
Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о "прилете" в Вышгород под Киевом, в городе пропал свет.
Ранее в украинской энергокомпании YASNO сообщали, что в Киеве после серии взрывов введены экстренные отключения света.
"️Сообщается о прилете в Вышгород под Киевом. В городе-спутнике также пропал свет", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.