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Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям - РИА Новости, 23.11.2022
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям
Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:25
2022-11-23T19:25
2022-11-23T19:25
тюменская область
общество
тюменская область
россия
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социальные выплаты
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ТЮМЕНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный центр правительства региона.Ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей получают более 14 тысяч семей, проживающих в регионе, при этом более чем в 11 тысячах семьей дети родились после 1 января 2020 года."На эти выплаты из бюджета Тюменской области направлено более 1,4 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Демография". Выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года. Затем заявитель подает новое заявление сначала на срок до 2 лет, а затем до 3 лет. Размер выплаты – 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", – поясняет информцентр правительства.В сообщении отмечается, что с 1 января 2023 года у семьей появляется право выбора назначения данной выплаты по старым правилам в органах соцзащиты населения или переход на универсальное пособие в Социальном фонде России. Заявление на предоставление выплаты на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, граждане могут подать через портал госуслуг Тюменской области или в МФЦ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, россия, семья, социальные выплаты
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Россия, Семья, социальные выплаты
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям
Расходы на выплаты многодетным семьям в Тюменской области превысили 1,4 миллиарда рублей