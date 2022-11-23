https://ria.ru/20221123/vyplaty-1833773462.html

Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям

Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям - РИА Новости, 23.11.2022

Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям

Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:25

2022-11-23T19:25

2022-11-23T19:25

тюменская область

общество

тюменская область

россия

семья

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg

ТЮМЕНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный центр правительства региона.Ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей получают более 14 тысяч семей, проживающих в регионе, при этом более чем в 11 тысячах семьей дети родились после 1 января 2020 года."На эти выплаты из бюджета Тюменской области направлено более 1,4 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Демография". Выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года. Затем заявитель подает новое заявление сначала на срок до 2 лет, а затем до 3 лет. Размер выплаты – 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", – поясняет информцентр правительства.В сообщении отмечается, что с 1 января 2023 года у семьей появляется право выбора назначения данной выплаты по старым правилам в органах соцзащиты населения или переход на универсальное пособие в Социальном фонде России. Заявление на предоставление выплаты на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, граждане могут подать через портал госуслуг Тюменской области или в МФЦ.

https://ria.ru/20221107/matkapital-1829775970.html

https://ria.ru/20221115/gazifikatsiya-1831676727.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, тюменская область, россия, семья, социальные выплаты