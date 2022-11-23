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Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям - РИА Новости, 23.11.2022
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Тюменская область
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Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям - РИА Новости, 23.11.2022
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям
Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:25
2022-11-23T19:25
тюменская область
общество
тюменская область
россия
семья
социальные выплаты
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ТЮМЕНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный центр правительства региона.Ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей получают более 14 тысяч семей, проживающих в регионе, при этом более чем в 11 тысячах семьей дети родились после 1 января 2020 года."На эти выплаты из бюджета Тюменской области направлено более 1,4 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Демография". Выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года. Затем заявитель подает новое заявление сначала на срок до 2 лет, а затем до 3 лет. Размер выплаты – 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", – поясняет информцентр правительства.В сообщении отмечается, что с 1 января 2023 года у семьей появляется право выбора назначения данной выплаты по старым правилам в органах соцзащиты населения или переход на универсальное пособие в Социальном фонде России. Заявление на предоставление выплаты на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, граждане могут подать через портал госуслуг Тюменской области или в МФЦ.
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общество, тюменская область, россия, семья, социальные выплаты
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Россия, Семья, социальные выплаты
19:25 23.11.2022
 
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям

Расходы на выплаты многодетным семьям в Тюменской области превысили 1,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Тюменская область из своего бюджета направила более 1,4 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, сообщает информационный центр правительства региона.
Ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей получают более 14 тысяч семей, проживающих в регионе, при этом более чем в 11 тысячах семьей дети родились после 1 января 2020 года.
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"На эти выплаты из бюджета Тюменской области направлено более 1,4 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Демография". Выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года. Затем заявитель подает новое заявление сначала на срок до 2 лет, а затем до 3 лет. Размер выплаты – 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", – поясняет информцентр правительства.
В сообщении отмечается, что с 1 января 2023 года у семьей появляется право выбора назначения данной выплаты по старым правилам в органах соцзащиты населения или переход на универсальное пособие в Социальном фонде России. Заявление на предоставление выплаты на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, граждане могут подать через портал госуслуг Тюменской области или в МФЦ.
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Тюменская областьОбществоТюменская областьРоссияСемьясоциальные выплаты
 
 
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