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В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей
В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 23.11.2022
В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей
Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:38
2022-11-23T15:38
2022-11-23T15:38
республика адыгея
мурат кумпилов
общество
россия
республика адыгея
херсонская область
украина
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МАЙКОП, 23 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании республиканского Кабмина заявил о необходимости первоочередного выполнения всех мероприятий по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также вынужденнымпереселенцам из Херсонской области.По данным властей, Адыгея приняла более 500 переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. В пунктах временного размещения, где их поселили, организовано бесплатное питание, а также медобслуживание и психологическая помощь, за каждым пунктом закреплены соцработники. Прибывшим оформляют гражданство РФ, выдают российские паспорта, свидетельства СНИЛС, принимают заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат."Все прибывшие получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, так и республиканскую. По поручению главы республики из бюджета Адыгеи будут выделены средства на единовременные выплаты переселенцам по 20 тысяч рублей. Также принимаются заявления на ежемесячные выплаты, которые предоставляются федеральным центром", - говорится в сообщении.В числе уже действующих мер социальной помощи участникам СВО и их семьям – предоставление региональной выплаты по 100 тысяч рублей, отмена родительской платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах и колледжах детей участников СВО, предоставление адресной помощи в решении проблем отдельных семей мобилизованных. Теперь, говорится в сообщении, по поручению главы Адыгеи приняты решения о дополнительной поддержке мобилизованных, которые включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Внесены поправки в региональное законодательство, согласно которым участники СВО также освобождаются от уплаты транспортного налога."Сегодня приоритет нашей деятельности – поддержка участников СВО и переселенцев. Для этого делайте всё максимально возможное. На уровне каждого муниципалитета структурируйте работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, отслеживайте выполнение этих задач", – приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании Кабмина.
https://ria.ru/20221114/pereselentsy-1831457389.html
https://ria.ru/20221004/pomosch-1821377506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурат кумпилов, общество, россия, республика адыгея, херсонская область , украина
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Общество, Россия, Республика Адыгея, Херсонская область , Украина
МАЙКОП, 23 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
на заседании республиканского Кабмина заявил о необходимости первоочередного выполнения всех мероприятий по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также вынужденнымпереселенцам из Херсонской области.
По данным властей, Адыгея приняла более 500 переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. В пунктах временного размещения, где их поселили, организовано бесплатное питание, а также медобслуживание и психологическая помощь, за каждым пунктом закреплены соцработники. Прибывшим оформляют гражданство РФ
, выдают российские паспорта, свидетельства СНИЛС, принимают заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат.
"Все прибывшие получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, так и республиканскую. По поручению главы республики из бюджета Адыгеи будут выделены средства на единовременные выплаты переселенцам по 20 тысяч рублей. Также принимаются заявления на ежемесячные выплаты, которые предоставляются федеральным центром", - говорится в сообщении.
В числе уже действующих мер социальной помощи участникам СВО и их семьям – предоставление региональной выплаты по 100 тысяч рублей, отмена родительской платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах и колледжах детей участников СВО, предоставление адресной помощи в решении проблем отдельных семей мобилизованных. Теперь, говорится в сообщении, по поручению главы Адыгеи приняты решения о дополнительной поддержке мобилизованных, которые включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Внесены поправки в региональное законодательство, согласно которым участники СВО также освобождаются от уплаты транспортного налога.
"Сегодня приоритет нашей деятельности – поддержка участников СВО и переселенцев. Для этого делайте всё максимально возможное. На уровне каждого муниципалитета структурируйте работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, отслеживайте выполнение этих задач", – приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании Кабмина.