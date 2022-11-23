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В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей

В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 23.11.2022

В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей

Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:38

2022-11-23T15:38

2022-11-23T15:38

республика адыгея

мурат кумпилов

общество

россия

республика адыгея

херсонская область

украина

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МАЙКОП, 23 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании республиканского Кабмина заявил о необходимости первоочередного выполнения всех мероприятий по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также вынужденнымпереселенцам из Херсонской области.По данным властей, Адыгея приняла более 500 переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. В пунктах временного размещения, где их поселили, организовано бесплатное питание, а также медобслуживание и психологическая помощь, за каждым пунктом закреплены соцработники. Прибывшим оформляют гражданство РФ, выдают российские паспорта, свидетельства СНИЛС, принимают заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат."Все прибывшие получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, так и республиканскую. По поручению главы республики из бюджета Адыгеи будут выделены средства на единовременные выплаты переселенцам по 20 тысяч рублей. Также принимаются заявления на ежемесячные выплаты, которые предоставляются федеральным центром", - говорится в сообщении.В числе уже действующих мер социальной помощи участникам СВО и их семьям – предоставление региональной выплаты по 100 тысяч рублей, отмена родительской платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах и колледжах детей участников СВО, предоставление адресной помощи в решении проблем отдельных семей мобилизованных. Теперь, говорится в сообщении, по поручению главы Адыгеи приняты решения о дополнительной поддержке мобилизованных, которые включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Внесены поправки в региональное законодательство, согласно которым участники СВО также освобождаются от уплаты транспортного налога."Сегодня приоритет нашей деятельности – поддержка участников СВО и переселенцев. Для этого делайте всё максимально возможное. На уровне каждого муниципалитета структурируйте работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, отслеживайте выполнение этих задач", – приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании Кабмина.

https://ria.ru/20221114/pereselentsy-1831457389.html

https://ria.ru/20221004/pomosch-1821377506.html

россия

республика адыгея

херсонская область

украина

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Алёна Пава

мурат кумпилов, общество, россия, республика адыгея, херсонская область , украина