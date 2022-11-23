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В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 23.11.2022
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В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей
В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 23.11.2022
В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей
Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:38
2022-11-23T15:38
республика адыгея
мурат кумпилов
общество
россия
республика адыгея
херсонская область
украина
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МАЙКОП, 23 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании республиканского Кабмина заявил о необходимости первоочередного выполнения всех мероприятий по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также вынужденнымпереселенцам из Херсонской области.По данным властей, Адыгея приняла более 500 переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. В пунктах временного размещения, где их поселили, организовано бесплатное питание, а также медобслуживание и психологическая помощь, за каждым пунктом закреплены соцработники. Прибывшим оформляют гражданство РФ, выдают российские паспорта, свидетельства СНИЛС, принимают заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат."Все прибывшие получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, так и республиканскую. По поручению главы республики из бюджета Адыгеи будут выделены средства на единовременные выплаты переселенцам по 20 тысяч рублей. Также принимаются заявления на ежемесячные выплаты, которые предоставляются федеральным центром", - говорится в сообщении.В числе уже действующих мер социальной помощи участникам СВО и их семьям – предоставление региональной выплаты по 100 тысяч рублей, отмена родительской платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах и колледжах детей участников СВО, предоставление адресной помощи в решении проблем отдельных семей мобилизованных. Теперь, говорится в сообщении, по поручению главы Адыгеи приняты решения о дополнительной поддержке мобилизованных, которые включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Внесены поправки в региональное законодательство, согласно которым участники СВО также освобождаются от уплаты транспортного налога."Сегодня приоритет нашей деятельности – поддержка участников СВО и переселенцев. Для этого делайте всё максимально возможное. На уровне каждого муниципалитета структурируйте работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, отслеживайте выполнение этих задач", – приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании Кабмина.
https://ria.ru/20221114/pereselentsy-1831457389.html
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мурат кумпилов, общество, россия, республика адыгея, херсонская область , украина
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Общество, Россия, Республика Адыгея, Херсонская область , Украина
15:38 23.11.2022
 

В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МАЙКОП, 23 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи выплатят более, чем 500 переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании республиканского Кабмина заявил о необходимости первоочередного выполнения всех мероприятий по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также вынужденнымпереселенцам из Херсонской области.
Переселенцы из Херсонской области на железнодорожном вокзале в Майкопе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:27Республика Адыгея
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области
По данным властей, Адыгея приняла более 500 переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. В пунктах временного размещения, где их поселили, организовано бесплатное питание, а также медобслуживание и психологическая помощь, за каждым пунктом закреплены соцработники. Прибывшим оформляют гражданство РФ, выдают российские паспорта, свидетельства СНИЛС, принимают заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат.
"Все прибывшие получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, так и республиканскую. По поручению главы республики из бюджета Адыгеи будут выделены средства на единовременные выплаты переселенцам по 20 тысяч рублей. Также принимаются заявления на ежемесячные выплаты, которые предоставляются федеральным центром", - говорится в сообщении.
В числе уже действующих мер социальной помощи участникам СВО и их семьям – предоставление региональной выплаты по 100 тысяч рублей, отмена родительской платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах и колледжах детей участников СВО, предоставление адресной помощи в решении проблем отдельных семей мобилизованных. Теперь, говорится в сообщении, по поручению главы Адыгеи приняты решения о дополнительной поддержке мобилизованных, которые включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Внесены поправки в региональное законодательство, согласно которым участники СВО также освобождаются от уплаты транспортного налога.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:14Республика Адыгея
Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям
"Сегодня приоритет нашей деятельности – поддержка участников СВО и переселенцев. Для этого делайте всё максимально возможное. На уровне каждого муниципалитета структурируйте работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, отслеживайте выполнение этих задач", – приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании Кабмина.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловОбществоРоссияРеспублика АдыгеяХерсонская областьУкраина
 
 
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