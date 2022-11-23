https://ria.ru/20221123/vorobev-1833723874.html
Андрей Воробьев навестил участников СВО, лечащихся в санатории "Горки"
Андрей Воробьев навестил участников СВО, лечащихся в санатории "Горки" - РИА Новости, 23.11.2022
Андрей Воробьев навестил участников СВО, лечащихся в санатории "Горки"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО, проходящих реабилитацию в санатории "Горки", где на лечении находятся около 100 бойцов,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:57
2022-11-23T16:57
2022-11-23T16:57
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО, проходящих реабилитацию в санатории "Горки", где на лечении находятся около 100 бойцов, сообщает пресс-служба облправительства.Санаторий "Горки" расположен в Дмитровском городском округе, в нем развернуто 150 коек, работает 35 медиков. В 2013 году здесь открылся лечебно-реабилитационный клинический центр, где проводится санаторно-курортное лечение, медицинская и медико-психологическая реабилитация."В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе и очень серьезные – увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали, переносят операции. Задача - помочь восстановить здоровье, получить реабилитацию, психологически адаптироваться. Хочу поблагодарить вас за исполнение воинского долга, пожелать здоровья, чтобы вы полностью восстановились, и в конечном итоге вернулись домой с Победой", - привели в пресс-службе слова Воробьева.На территории санатория находятся спортплощадки, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, библиотека. Правительство Московской области организовывает для бойцов культурную программу - концерты, творческие встречи, экскурсии по музеям и мемориальным центрам Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО, проходящих реабилитацию в санатории "Горки", где на лечении находятся около 100 бойцов, сообщает пресс-служба облправительства.
Санаторий "Горки" расположен в Дмитровском городском округе, в нем развернуто 150 коек, работает 35 медиков. В 2013 году здесь открылся лечебно-реабилитационный клинический центр, где проводится санаторно-курортное лечение, медицинская и медико-психологическая реабилитация.
"В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе и очень серьезные – увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали, переносят операции. Задача - помочь восстановить здоровье, получить реабилитацию, психологически адаптироваться. Хочу поблагодарить вас за исполнение воинского долга, пожелать здоровья, чтобы вы полностью восстановились, и в конечном итоге вернулись домой с Победой", - привели в пресс-службе слова Воробьева
.
На территории санатория находятся спортплощадки, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, библиотека. Правительство Московской области организовывает для бойцов культурную программу - концерты, творческие встречи, экскурсии по музеям и мемориальным центрам Подмосковья.