https://ria.ru/20221123/video-1833667207.html
Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий
Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий - РИА Новости, 23.11.2022
Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий
Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта специальной военной операции, следует из опубликованного в среду РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:00
2022-11-23T15:00
2022-11-23T15:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
северный флот вмф россии
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта специальной военной операции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.На кадрах – окружение одного из штурмуемых зданий, сближение штурмовых групп под огневым прикрытием, проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах. Мобилизованные оттачивают навыки действий в группе при захвате отдельных помещений, огневое прикрытие, огонь на подавление, применение спецсредств."В Мурманской области в бригаде морской пехоты Северного флота с военнослужащими, призванными из запаса, прошли тактические занятия по штурму и захвату зданий. Под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, военнослужащие отработали учебно-боевые задачи по штурму и захвату здания, обороняемого условным противником", - уточнили в свою очередь в пресс-службе Северного флота.В пресс-службе отметили, что основная цель данных тренировок - отработка "четкой слаженности действий" бойцов."Промедление при захвате объектов и растерянность могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь грамотно передвигаться в бою, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться и маскироваться. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом, в составе пары, тройки, группы", - пояснили на флоте.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону СВО, остальные продолжают подготовку на полигонах.В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
https://ria.ru/20221121/donbass-1832431156.html
https://ria.ru/20221122/pensiya-1833518771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833667788_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_178d0696c915dedf345ecacb6baa4f3c.jpg
Обучение мобилизованных штурму и захвату зданий
Минобороны показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий
2022-11-23T15:00
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), северный флот вмф россии, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северный флот ВМФ России, Частичная мобилизация в России
15:00 23.11.2022 (обновлено: 15:06 23.11.2022)
Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий
Минобороны опубликовало видео, как морпехи обучают мобилизованных штурму и захвату зданий
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта специальной военной операции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
На кадрах – окружение одного из штурмуемых зданий, сближение штурмовых групп под огневым прикрытием, проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах. Мобилизованные оттачивают навыки действий в группе при захвате отдельных помещений, огневое прикрытие, огонь на подавление, применение спецсредств.
"В Мурманской области
в бригаде морской пехоты Северного флота с военнослужащими, призванными из запаса, прошли тактические занятия по штурму и захвату зданий. Под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, военнослужащие отработали учебно-боевые задачи по штурму и захвату здания, обороняемого условным противником", - уточнили в свою очередь в пресс-службе Северного флота.
В пресс-службе отметили, что основная цель данных тренировок - отработка "четкой слаженности действий" бойцов.
"Промедление при захвате объектов и растерянность могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь грамотно передвигаться в бою, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться и маскироваться. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом, в составе пары, тройки, группы", - пояснили на флоте.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону СВО, остальные продолжают подготовку на полигонах.
В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.