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СМИ: австрийских пенсионеров охватил ужас из-за одного письма
СМИ: австрийских пенсионеров охватил ужас из-за одного письма - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ: австрийских пенсионеров охватил ужас из-за одного письма
Энергокризис оставил австрийских пенсионеров без средств к существованию, сообщает местный портал Heute. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:45
2022-11-23T02:45
2022-11-23T11:44
в мире
австрия
электричество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Энергокризис оставил австрийских пенсионеров без средств к существованию, сообщает местный портал Heute.В качестве примера приводится ситуация в семье из города Линца, живущих на минимальную пенсию. Чета получила от своей энергетической компании письмо, где ее уведомляют о подорожании электроэнергии на 401 процент.Сейчас чета тратит на свет 105 евро в месяц. При повышении цены на 401 процент супругам будет просто не на что жить. "Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии. Я с ужасом жду счета за электроэнергию в следующем году" – приводятся в публикации слова одного из пенсионеров.Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер не исключила "самый критический сценарий" в энергообеспечении страны зимой. По ее словам, "большие вызовы" в сфере энергетики связаны с остановкой АЭС во Франции, а "газа мало, его не хватает", в том числе для выработки электроэнергии.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, австрия, электричество
В мире, Австрия, Электричество
02:45 23.11.2022 (обновлено: 11:44 23.11.2022)
СМИ: австрийских пенсионеров охватил ужас из-за одного письма
Heute: австрийские пенсионеры остались без денег из-за подорожания электроэнергии на 401%