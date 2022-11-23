https://ria.ru/20221123/ukrasheniya-1833676425.html
Заммэра Бирюков: Москву начали украшать к Новому году
Заммэра Бирюков: Москву начали украшать к Новому году - РИА Новости, 23.11.2022
Заммэра Бирюков: Москву начали украшать к Новому году
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:25
2022-11-23T15:25
2022-11-23T15:25
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
новый год
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что, как и в прошлые годы, в центре Москвы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке - появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2023". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.На прошлой неделе в проекте "Активный гражданин" проходило голосование, с помощью которого жители столицы решали, в каком формате Москва будет встречать Новый год. Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. Более 80% проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Решение горожан будет реализовано. Празднование Нового года в Москве посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html
https://ria.ru/20221118/moskva-1832565530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новый год, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Новый год, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что, как и в прошлые годы, в центре Москвы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке - появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2023". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
На прошлой неделе в проекте "Активный гражданин" проходило голосование, с помощью которого жители столицы решали, в каком формате Москва будет встречать Новый год. Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. Более 80% проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Решение горожан будет реализовано. Празднование Нового года в Москве посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.