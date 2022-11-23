17:28 23.11.2022 (обновлено: 17:45 23.11.2022)
В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине
"Энергоатом": радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС в норме
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в медиабанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме".
В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены и сообщили, что станции продолжают работу без генерации электроэнергии.
"Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".
В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.