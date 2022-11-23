https://ria.ru/20221123/ukraina-1833741087.html

В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине

В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине - РИА Новости, 23.11.2022

В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине

Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:28

2022-11-23T17:28

2022-11-23T17:45

энергоатом

украина

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

хмельницкий (город)

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме".В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены и сообщили, что станции продолжают работу без генерации электроэнергии."Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/aes-1833722831.html

https://ria.ru/20221123/aes-1833711677.html

украина

хмельницкий (город)

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергоатом, украина, в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, хмельницкий (город), харьков, вооруженные силы рф