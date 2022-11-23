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В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине
В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине
Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:28
2022-11-23T17:45
энергоатом
украина
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
хмельницкий (город)
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме".В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены и сообщили, что станции продолжают работу без генерации электроэнергии."Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина
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энергоатом, украина, в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, хмельницкий (город), харьков, вооруженные силы рф
Энергоатом, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Хмельницкий (город), Харьков, Вооруженные силы РФ
17:28 23.11.2022 (обновлено: 17:45 23.11.2022)
 
В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на трех отключенных АЭС на Украине

"Энергоатом": радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС в норме

© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в медиабанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме".
В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены и сообщили, что станции продолжают работу без генерации электроэнергии.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:54
"Энергоатом" назвал причину отключения энергоблоков Южно-Украинской АЭС
"Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".
В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:34Специальная военная операция на Украине
Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы
 
ЭнергоатомУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоХмельницкий (город)ХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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