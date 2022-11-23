Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света
"Укрэнерго": во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения электричества
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Плановые отключения света будут действовать по всей Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Сегодня, 23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все оборудование", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.