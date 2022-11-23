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Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света - РИА Новости, 23.11.2022
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Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света
Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света - РИА Новости, 23.11.2022
Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света
Плановые отключения света будут действовать по всей Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:07
2022-11-23T09:07
в мире
денис шмыгаль
украина
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Плановые отключения света будут действовать по всей Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Сегодня, 23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все оборудование", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.
https://ria.ru/20221122/svet-1833306697.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
09:07 23.11.2022
 
Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света

"Укрэнерго": во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения электричества

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Плановые отключения света будут действовать по всей Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Сегодня, 23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все оборудование", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 12:11
В некоторых областях Украины начались отключения света
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.
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В миреДенис ШмыгальУкраинаУкрэнергоДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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