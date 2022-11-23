https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545535.html

Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света

Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света - РИА Новости, 23.11.2022

Во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения света

Плановые отключения света будут действовать по всей Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:07

2022-11-23T09:07

2022-11-23T09:07

в мире

денис шмыгаль

украина

укрэнерго

дтэк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Плановые отключения света будут действовать по всей Украине в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Сегодня, 23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все оборудование", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.

https://ria.ru/20221122/svet-1833306697.html

https://ria.ru/20221117/svet-1832149200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, украина, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф