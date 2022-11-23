https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545363.html

Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине

Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине - РИА Новости, 23.11.2022

Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине

За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, способный затянуть боевые действия, и только его коррекция со стороны Белого дома может снять риск... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:06

2022-11-23T09:06

2022-11-23T10:15

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, способный затянуть боевые действия, и только его коррекция со стороны Белого дома может снять риск эскалации конфликта, заявил обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.Автор статьи выделил основные "ущербные" тезисы, которые используют США в отношении Украины. Первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения с серьезными последствиями."Пример этой проблемы — печальная история открытого письма тридцати прогрессивных членов Конгресса, призывающих к переговорам о прекращении конфликта. Письмо собрало большую часть подписей летом, но не было опубликовано до октября. Оно быстро вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны некоторых законодателей, которые подписали его ранее, но затем заявили, что больше не будут его поддерживать после того, как оно будет опубликовано", — напомнил Пиллар.Также обозреватель осудил попытки американских мейнстримных СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против поддержки киевского режима. Он напомнил о редакционной статье The Washington Post, в которой авторы заявляли, что "слишком рано даже говорить о разговорах" о мирном урегулировании конфликта.Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, полностью отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе. Он заметил, что этот подход — "рецепт отсутствия переговоров и бесконечного конфликта"."Откладывая переговоры в надежде на военные успехи, вы не только совершаете ошибку, предполагая, что прошлые результаты будут учтены в будущем. В этом случае также не учитывается, что противник имеет не меньший голос в вопросе о том, когда и при каких условиях следует начинать переговоры", — подчеркнул автор.Он также заметил, что заявления США о "победе" Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833527757.html

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833525360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, сша, украина, россия