https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545363.html
Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине
Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине
За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, способный затянуть боевые действия, и только его коррекция со стороны Белого дома может снять риск... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:06
2022-11-23T09:06
2022-11-23T10:15
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сша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, способный затянуть боевые действия, и только его коррекция со стороны Белого дома может снять риск эскалации конфликта, заявил обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.Автор статьи выделил основные "ущербные" тезисы, которые используют США в отношении Украины. Первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения с серьезными последствиями."Пример этой проблемы — печальная история открытого письма тридцати прогрессивных членов Конгресса, призывающих к переговорам о прекращении конфликта. Письмо собрало большую часть подписей летом, но не было опубликовано до октября. Оно быстро вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны некоторых законодателей, которые подписали его ранее, но затем заявили, что больше не будут его поддерживать после того, как оно будет опубликовано", — напомнил Пиллар.Также обозреватель осудил попытки американских мейнстримных СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против поддержки киевского режима. Он напомнил о редакционной статье The Washington Post, в которой авторы заявляли, что "слишком рано даже говорить о разговорах" о мирном урегулировании конфликта.Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, полностью отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе. Он заметил, что этот подход — "рецепт отсутствия переговоров и бесконечного конфликта"."Откладывая переговоры в надежде на военные успехи, вы не только совершаете ошибку, предполагая, что прошлые результаты будут учтены в будущем. В этом случае также не учитывается, что противник имеет не меньший голос в вопросе о том, когда и при каких условиях следует начинать переговоры", — подчеркнул автор.Он также заметил, что заявления США о "победе" Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833527757.html
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в мире, владимир путин, сша, украина, россия
В мире, Владимир Путин, США, Украина, Россия
09:06 23.11.2022 (обновлено: 10:15 23.11.2022)
Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине
The National Interest: ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, способный затянуть боевые действия, и только его коррекция со стороны Белого дома может снять риск эскалации конфликта, заявил обозреватель журнала The National Interest
и ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Автор статьи выделил основные "ущербные" тезисы, которые используют США в отношении Украины
. Первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения с серьезными последствиями.
"Пример этой проблемы — печальная история открытого письма тридцати прогрессивных членов Конгресса, призывающих к переговорам о прекращении конфликта. Письмо собрало большую часть подписей летом, но не было опубликовано до октября. Оно быстро вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны некоторых законодателей, которые подписали его ранее, но затем заявили, что больше не будут его поддерживать после того, как оно будет опубликовано", — напомнил Пиллар.
Также обозреватель осудил попытки американских мейнстримных СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против поддержки киевского режима. Он напомнил о редакционной статье The Washington Post, в которой авторы заявляли, что "слишком рано даже говорить о разговорах" о мирном урегулировании конфликта.
Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, полностью отвергая и не уважая интересы России
в украинском вопросе. Он заметил, что этот подход — "рецепт отсутствия переговоров и бесконечного конфликта".
"Откладывая переговоры в надежде на военные успехи, вы не только совершаете ошибку, предполагая, что прошлые результаты будут учтены в будущем. В этом случае также не учитывается, что противник имеет не меньший голос в вопросе о том, когда и при каких условиях следует начинать переговоры", — подчеркнул автор.
Он также заметил, что заявления США о "победе" Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.