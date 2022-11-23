Рейтинг@Mail.ru
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833543039.html
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД - РИА Новости, 23.11.2022
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:51
2022-11-23T09:32
россия
украина
в мире
мария захарова
петр порошенко
донбасс
константинопольский патриархат
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_84e6778f394086312c1b37ebf99d6f04.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории."Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она заметила, что "это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что &lt;…&gt; кажется, что без этой части картина была бы не полной". "Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима", -добавила официальный представитель МИД РФ.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221122/lavra-1833426987.html
https://ria.ru/20221122/lavra-1833312008.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_02c13904f1ab34b617cd600baba2b7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, мария захарова, петр порошенко, донбасс, константинопольский патриархат, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу)
Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, Петр Порошенко, Донбасс, Константинопольский патриархат, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ)
08:51 23.11.2022 (обновлено: 09:32 23.11.2022)
 
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД

В МИД назвали обыски в Киево-Печерской лавре проявлением аморальности киевского режима

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 16:59Религия
В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру
"Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она заметила, что "это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что <…> кажется, что без этой части картина была бы не полной". "Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима", -добавила официальный представитель МИД РФ.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 12:29Религия
В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения
 
РоссияУкраинаВ миреМария ЗахароваПетр ПорошенкоДонбассКонстантинопольский патриархатСлужба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала