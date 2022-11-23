https://ria.ru/20221123/ukraina-1833543039.html

Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД

Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД - РИА Новости, 23.11.2022

Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД

Обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:51

2022-11-23T08:51

2022-11-23T09:32

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории."Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она заметила, что "это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что <…> кажется, что без этой части картина была бы не полной". "Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима", -добавила официальный представитель МИД РФ.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221122/lavra-1833426987.html

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Дарья Буймова

россия, украина, в мире, мария захарова, петр порошенко, донбасс, константинопольский патриархат, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу)