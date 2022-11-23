08:51 23.11.2022 (обновлено: 09:32 23.11.2022)
Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, заявили в МИД
В МИД назвали обыски в Киево-Печерской лавре проявлением аморальности киевского режима
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории.
"Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она заметила, что "это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что <…> кажется, что без этой части картина была бы не полной". "Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима", -добавила официальный представитель МИД РФ.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.