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Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь - РИА Новости, 23.11.2022
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Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь
Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь - РИА Новости, 23.11.2022
Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь
Власти Кузбасса ведут работу о недопущении введения экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года, из-за чего бюджет региона может недополучить 10,2... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:57
2022-11-23T11:57
экономика
сергей цивилев
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Власти Кузбасса ведут работу о недопущении введения экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года, из-за чего бюджет региона может недополучить 10,2 миллиарда рублей, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Еще одна проблема — это введение экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года. В результате фискальная нагрузка на угледобывающие предприятия Кузбасса в 2023-2024 годах будет увеличена на 60 миллиардов рублей. В условиях санкций и роста транспортных расходов это создаст дополнительные трудности для развития угледобывающих предприятий. Бюджет Кузбасса недополучит порядка 10,2 миллиарда рублей", – сказал губернатор.Глава региона подчеркнул, что в первом чтении проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" эта пошлина запланирована."Сейчас мы ведем работу совместно с правительством, министерством финансов и министерством энергетики России, чтобы не допустить введения экспортной пошлины", – сказал Цивилев.
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экономика, сергей цивилев, кемеровская область, россия
Экономика, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия
11:57 23.11.2022
 
Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь

Цивилев: Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкЭкскаватор во время добычи угля
Экскаватор во время добычи угля - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Экскаватор во время добычи угля. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Власти Кузбасса ведут работу о недопущении введения экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года, из-за чего бюджет региона может недополучить 10,2 миллиарда рублей, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.
"Еще одна проблема — это введение экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года. В результате фискальная нагрузка на угледобывающие предприятия Кузбасса в 2023-2024 годах будет увеличена на 60 миллиардов рублей. В условиях санкций и роста транспортных расходов это создаст дополнительные трудности для развития угледобывающих предприятий. Бюджет Кузбасса недополучит порядка 10,2 миллиарда рублей", – сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что в первом чтении проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" эта пошлина запланирована.
"Сейчас мы ведем работу совместно с правительством, министерством финансов и министерством энергетики России, чтобы не допустить введения экспортной пошлины", – сказал Цивилев.
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ЭкономикаСергей ЦивилевКемеровская областьРоссия
 
 
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