https://ria.ru/20221123/ugol-1833598203.html

Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь

Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь - РИА Новости, 23.11.2022

Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь

Власти Кузбасса ведут работу о недопущении введения экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года, из-за чего бюджет региона может недополучить 10,2... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:57

2022-11-23T11:57

2022-11-23T11:57

экономика

сергей цивилев

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Власти Кузбасса ведут работу о недопущении введения экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года, из-за чего бюджет региона может недополучить 10,2 миллиарда рублей, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Еще одна проблема — это введение экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года. В результате фискальная нагрузка на угледобывающие предприятия Кузбасса в 2023-2024 годах будет увеличена на 60 миллиардов рублей. В условиях санкций и роста транспортных расходов это создаст дополнительные трудности для развития угледобывающих предприятий. Бюджет Кузбасса недополучит порядка 10,2 миллиарда рублей", – сказал губернатор.Глава региона подчеркнул, что в первом чтении проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" эта пошлина запланирована."Сейчас мы ведем работу совместно с правительством, министерством финансов и министерством энергетики России, чтобы не допустить введения экспортной пошлины", – сказал Цивилев.

https://ria.ru/20221114/avstraliya-1831373510.html

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Варвара Скокшина

экономика, сергей цивилев, кемеровская область, россия