https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html

В портах в Европе заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима"

В портах в Европе заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима" - РИА Новости, 23.11.2022

В портах в Европе заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима"

Более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима" заблокировано в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов, компания попросила президента РФ одобрить обращение в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:19

2022-11-23T10:19

2022-11-23T11:45

европа

уралхим

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима" заблокировано в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов, компания попросила президента РФ одобрить обращение в ООН и в Африканский союз по поводу разблокировки этих объемов, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны, заявил глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин."У "Уралхима" в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тысячи тонн (продукции - ред.), у "Акрона" – 52 тысячи тонн и "Еврохима" - почти 100 тысяч тонн", - заявил Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Он пояснил, что у компаний-производителей удобрений при выполнении поставок на внутренний рынок остаются дополнительные объемы, которые исторически поставляются на экспорт, но с введением запретительных санкций в отношении практически всех их собственников сами "компании, безусловно, столкнулись с проблемами"."Поэтому я бы хотел поставить вопрос и получить Ваше одобрение, чтобы мы вышли изначально на всю инициативу, чтобы мы обратились в ООН и в Африканский союз, разблокировать нам все 260 тысяч тонн. Под эгидой ООН, по согласованию с президентом Африканского союза они представят страны, которые испытывают трудности с поставками удобрений, и мы готовы эти сделки сделать", - сказал Мазепин, подчеркнув, что этот объем компания готова поставить бесплатно.По его словам, с подобной проблемой столкнулись все компании. "Мы пытались по-разному решить эти проблемы для того, чтобы удобрения, которые в принципе были направлены на развивающиеся рынки, в том числе Африку, доставить", - пояснил он. Одной из них было обращение в ООН по поводу поставки пробной партии в 20 тысяч тонн.Но компания столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт, даже если бесплатно везет удобрения в Африку. "Мы договорились с ООН, что мы перечисляем деньги ООН, ООН фрахтует судно, судно тогда подойдет в Голландию, заберет безвозмездный груз и отправится в порт Мозамбика для того, чтобы в Малави, как они считают, это ООН считает, испытывают большие трудности с удобрениями", - пояснил Мазепин.Путин со своей стороны одобрил инициативу Мазепина и пообещал, что коллегам будет дана соответствующая команда, чтобы они оказали необходимую помощь. Он также отметил, что Россия уже находится в контакте с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросу разблокирования удобрений.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/putin-1833578489.html

https://ria.ru/20221123/uralkhim-1833567401.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, уралхим, в мире