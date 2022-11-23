Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений - РИА Новости, 23.11.2022
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:16
2022-11-23T10:44
уралхим
оон
владимир путин
в мире
россия
дмитрий мазепин
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432223_0:353:3012:2047_1920x0_80_0_0_8920ec954c96688b7e6be55d3fd003a6.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений, которые компания готова поставить бесплатно."Команда будет дана соответствующая всем коллегам нашим, чтобы они оказали вам необходимую помощь", - сказал Путин на встрече с главой Уралхима."Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гуттерешем, с соответствующими структурами, фамилию одной из его сотрудниц Вы только что назвали. С ней на контакте находится вице-премьер российского правительства Белоусов Андрей Рэмович, МИД этим занимается", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833562195.html
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432223_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_2dd265dc1441b68d852ce97abf70b592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уралхим, оон, владимир путин, в мире, россия, дмитрий мазепин, африканский союз
Уралхим, ООН, Владимир Путин, В мире, Россия, Дмитрий Мазепин, Африканский союз
10:16 23.11.2022 (обновлено: 10:44 23.11.2022)
 
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений

Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений, предназначенных Африке

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений, которые компания готова поставить бесплатно.
"Команда будет дана соответствующая всем коллегам нашим, чтобы они оказали вам необходимую помощь", - сказал Путин на встрече с главой Уралхима.
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:05
Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки
"Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гуттерешем, с соответствующими структурами, фамилию одной из его сотрудниц Вы только что назвали. С ней на контакте находится вице-премьер российского правительства Белоусов Андрей Рэмович, МИД этим занимается", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:14
Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым
 
УралхимООНВладимир ПутинВ миреРоссияДмитрий МазепинАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала