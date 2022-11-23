https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html

Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений

Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений - РИА Новости, 23.11.2022

Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:16

2022-11-23T10:16

2022-11-23T10:44

уралхим

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владимир путин

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дмитрий мазепин

африканский союз

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений, которые компания готова поставить бесплатно."Команда будет дана соответствующая всем коллегам нашим, чтобы они оказали вам необходимую помощь", - сказал Путин на встрече с главой Уралхима."Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гуттерешем, с соответствующими структурами, фамилию одной из его сотрудниц Вы только что назвали. С ней на контакте находится вице-премьер российского правительства Белоусов Андрей Рэмович, МИД этим занимается", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833562195.html

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уралхим, оон, владимир путин, в мире, россия, дмитрий мазепин, африканский союз