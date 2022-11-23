https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений - РИА Новости, 23.11.2022
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:16
2022-11-23T10:16
2022-11-23T10:44
уралхим
оон
владимир путин
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россия
дмитрий мазепин
африканский союз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Уралхима Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений, которые компания готова поставить бесплатно."Команда будет дана соответствующая всем коллегам нашим, чтобы они оказали вам необходимую помощь", - сказал Путин на встрече с главой Уралхима."Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гуттерешем, с соответствующими структурами, фамилию одной из его сотрудниц Вы только что назвали. С ней на контакте находится вице-премьер российского правительства Белоусов Андрей Рэмович, МИД этим занимается", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833562195.html
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралхим, оон, владимир путин, в мире, россия, дмитрий мазепин, африканский союз
Уралхим, ООН, Владимир Путин, В мире, Россия, Дмитрий Мазепин, Африканский союз
10:16 23.11.2022 (обновлено: 10:44 23.11.2022)
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений, предназначенных Африке