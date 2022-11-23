https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564308.html

Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым

Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым - РИА Новости, 23.11.2022

Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым блокирование поставок удобрений нуждающимся странам, которые РФ готова была предоставить бесплатно. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:14

2022-11-23T10:14

2022-11-23T10:34

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым блокирование поставок удобрений нуждающимся странам, которые РФ готова была предоставить бесплатно."Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью. Эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо. Но это происходит", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным."И конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить, прежде всего, конечно, интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, но и оказать поддержку нашим традиционным, вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах", - добавил Путин.Прежде всего, речь идет о странах Африки, уточнил он."Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса даже в конечном итоге правильно, имею ввиду, что вы поддержите свои рынки", - считает глава государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире