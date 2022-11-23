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Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым
Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым - РИА Новости, 23.11.2022
Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым
Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым блокирование поставок удобрений нуждающимся странам, которые РФ готова была предоставить бесплатно. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:14
2022-11-23T10:34
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым блокирование поставок удобрений нуждающимся странам, которые РФ готова была предоставить бесплатно."Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью. Эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо. Но это происходит", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным."И конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить, прежде всего, конечно, интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, но и оказать поддержку нашим традиционным, вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах", - добавил Путин.Прежде всего, речь идет о странах Африки, уточнил он."Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса даже в конечном итоге правильно, имею ввиду, что вы поддержите свои рынки", - считает глава государства.
https://ria.ru/20221123/uralkhim-1833567401.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
10:14 23.11.2022 (обновлено: 10:34 23.11.2022)
 
Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым

Путин назвал блокирование бесплатных поставок удобрений бедным странам неприемлемым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым блокирование поставок удобрений нуждающимся странам, которые РФ готова была предоставить бесплатно.
"Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью. Эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо. Но это происходит", - сказал он на встрече с главой "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
"И конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить, прежде всего, конечно, интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, но и оказать поддержку нашим традиционным, вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах", - добавил Путин.
Прежде всего, речь идет о странах Африки, уточнил он.
"Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса даже в конечном итоге правильно, имею ввиду, что вы поддержите свои рынки", - считает глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании Уралхим Дмитрий Мазепин во время встречи. 23 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:24
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани
 
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