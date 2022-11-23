https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833562195.html

Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки

Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 23.11.2022

Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки

Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:05

2022-11-23T10:05

2022-11-23T14:19

россия

экономика

владимир путин

уралкалий

дмитрий мазепин

африка

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оон

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Начиная разговор, президент отметил, что "Уралхим" — один из крупнейших игроков на мировом рынке."И я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения", — сказал Путин, попросив собеседника оценить ситуацию.Как подчеркнул предприниматель, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках — в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи — у "Уралхима").Бизнесмен заметил, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН. Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.Летом этого года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой — меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт. Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.

https://ria.ru/20221116/udobreniya-1831911553.html

https://ria.ru/20221118/zerno-1832500444.html

россия

африка

западная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, владимир путин, уралкалий, дмитрий мазепин, африка, западная африка, оон, уралхим, российский союз промышленников и предпринимателей