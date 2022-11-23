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Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 23.11.2022
Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:05
2022-11-23T14:19
россия
экономика
владимир путин
уралкалий
дмитрий мазепин
африка
западная африка
оон
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Начиная разговор, президент отметил, что "Уралхим" — один из крупнейших игроков на мировом рынке."И я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения", — сказал Путин, попросив собеседника оценить ситуацию.Как подчеркнул предприниматель, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках — в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи — у "Уралхима").Бизнесмен заметил, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН. Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.Летом этого года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой — меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт. Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.
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россия, экономика, владимир путин, уралкалий, дмитрий мазепин, африка, западная африка, оон, уралхим, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Уралкалий, Дмитрий Мазепин, Африка, Западная Африка, ООН, Уралхим, Российский союз промышленников и предпринимателей
10:05 23.11.2022 (обновлено: 14:19 23.11.2022)
 
Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки

Президент Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений на мировые рынки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
Начиная разговор, президент отметил, что "Уралхим" — один из крупнейших игроков на мировом рынке.
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"И я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения", — сказал Путин, попросив собеседника оценить ситуацию.
Как подчеркнул предприниматель, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках — в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи — у "Уралхима").
Бизнесмен заметил, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН. Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".

"Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прежде всего интересы наших сельхозпроизводителей, <...> оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах, прежде всего, как мы все сейчас говорим, странам Африки. Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки", — сказал глава государства.

Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.
Летом этого года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой — меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт.
Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.
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РоссияЭкономикаВладимир ПутинУралкалийДмитрий МазепинАфрикаЗападная АфрикаООНУралхимРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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