10:05 23.11.2022 (обновлено: 14:19 23.11.2022)
Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Президент Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений на мировые рынки
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
Начиная разговор, президент отметил, что "Уралхим" — один из крупнейших игроков на мировом рынке.
"И я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения", — сказал Путин, попросив собеседника оценить ситуацию.
Как подчеркнул предприниматель, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках — в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи — у "Уралхима").
Бизнесмен заметил, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН. Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".
"Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прежде всего интересы наших сельхозпроизводителей, <...> оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах, прежде всего, как мы все сейчас говорим, странам Африки. Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки", — сказал глава государства.
Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.
Летом этого года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой — меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт.