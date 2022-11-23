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Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833646748.html
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев
Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:09
2022-11-23T14:21
в мире
россия
турция
сирия
война в сирии
александр лаврентьев
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе медиа-брифинга спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Как я вам сказал, с турецкой стороной у нас все же налажен достаточно плотный контакт по линии, прежде всего, министерства обороны, который позволяет нам, в целом, все же купировать возможности эскалации напряженности ", - сказал он, высказываясь по ситуации в Сирии.
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Владимир Лаврентьев
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в мире, россия, турция, сирия, александр лаврентьев
В мире, Россия, Турция, Сирия, Война в Сирии, Александр Лаврентьев
14:09 23.11.2022 (обновлено: 14:21 23.11.2022)
 
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель президента Лаврентьев: Россия контактирует с Турцией по линии Минобороны

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе медиа-брифинга спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Как я вам сказал, с турецкой стороной у нас все же налажен достаточно плотный контакт по линии, прежде всего, министерства обороны, который позволяет нам, в целом, все же купировать возможности эскалации напряженности ", - сказал он, высказываясь по ситуации в Сирии.
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