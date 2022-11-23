https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833646748.html

Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев

Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022

Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев

Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:09

2022-11-23T14:09

2022-11-23T14:21

в мире

россия

турция

сирия

война в сирии

александр лаврентьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795923863_0:300:3060:2021_1920x0_80_0_0_c132f9f8a28a5489c83c75fb65df94af.jpg

АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе медиа-брифинга спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Как я вам сказал, с турецкой стороной у нас все же налажен достаточно плотный контакт по линии, прежде всего, министерства обороны, который позволяет нам, в целом, все же купировать возможности эскалации напряженности ", - сказал он, высказываясь по ситуации в Сирии.

https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html

россия

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, турция, сирия, александр лаврентьев