https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833646748.html
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев
Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:09
2022-11-23T14:09
2022-11-23T14:21
в мире
россия
турция
сирия
война в сирии
александр лаврентьев
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, это позволяет купировать возможности эскалации напряженности по Сирии, сообщил в ходе медиа-брифинга спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Как я вам сказал, с турецкой стороной у нас все же налажен достаточно плотный контакт по линии, прежде всего, министерства обороны, который позволяет нам, в целом, все же купировать возможности эскалации напряженности ", - сказал он, высказываясь по ситуации в Сирии.
https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, сирия, александр лаврентьев
В мире, Россия, Турция, Сирия, Война в Сирии, Александр Лаврентьев
14:09 23.11.2022 (обновлено: 14:21 23.11.2022)
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель президента Лаврентьев: Россия контактирует с Турцией по линии Минобороны