https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833636985.html

Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии

Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии - РИА Новости, 23.11.2022

Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:39

2022-11-23T13:39

2022-11-23T13:39

война в сирии

в мире

хулуси акар

турция

сирия

ирак

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке. В среду СМИ сообщали о новых ударах ВС Турции."В наиболее подходящее время мы также будем атаковать террористов на земле. Мы начнем с Тель-Рифата, Манбиджа и Айн-аль-Араба и очистим их", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии.

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Варвара Скокшина

в мире, хулуси акар, турция, сирия, ирак