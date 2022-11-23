https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833636985.html
Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии
Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:39
2022-11-23T13:39
2022-11-23T13:39
война в сирии
в мире
хулуси акар
турция
сирия
ирак
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке. В среду СМИ сообщали о новых ударах ВС Турции."В наиболее подходящее время мы также будем атаковать террористов на земле. Мы начнем с Тель-Рифата, Манбиджа и Айн-аль-Араба и очистим их", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии.
https://ria.ru/20221123/siriya-1833630082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хулуси акар, турция, сирия, ирак
Война в Сирии, В мире, Хулуси Акар, Турция, Сирия, Ирак
Турция хочет очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии
Эрдоган: Турция намерена очистить от курдских боевиков некоторые регионы в Сирии