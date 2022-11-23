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Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом" - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом"
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом" - РИА Новости, 23.11.2022
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом"
Операция турецких военных на севере Сирии и Ирака — это "только начало", Анкара решительно настроена защищать границы, заявил президент республики Реджеп Тайип... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:40
2022-11-23T14:41
война в сирии
в мире
сирия
ирак
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Операция турецких военных на севере Сирии и Ирака — это "только начало", Анкара решительно настроена защищать границы, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии.Он подчеркнул, что Турция имеет право "позаботиться о себе".Эрдоган подчеркнул, что армия Турции "в наиболее подходящее время" начнет атаковать "террористов на земле". Военные начнут с Тель-Рифата, Манбиджа и Айн-аль-Араба и "очистят их".При этом турецкий лидер не стал исключать возможность встречи с сирийском президентом Башаром Асадом.В свою очередь, замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что Турция своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Анкара услышит призывы воздержаться от операции в Сирии, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.Операция Турции в Сирии и ИракеВ воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.По оценке Анкары, по приграничным с Сирией провинциям Хатай, Шанлыурфа и Ширнак нанесено 764 ракетно-минометных удара. В результате атак 32 человека погибли, 261 получил ранения.Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Как уточнил позже министр обороны Хулуси Акар, за два дня убиты 184 боевика.Турецкий лидер накануне подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начался 19-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается внутренний вооруженный конфликт. Турция наряду с Россией и Ираном выступают в статусе гарантов процесса.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244957.html
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в мире, сирия, ирак, турция, реджеп тайип эрдоган
Война в Сирии, В мире, Сирия, Ирак, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
12:40 23.11.2022 (обновлено: 14:41 23.11.2022)
 
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом"

Эрдоган: Турция решительно настроена обеспечить безопасность границ с Сирией и Ираком

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Операция турецких военных на севере Сирии и Ирака — это "только начало", Анкара решительно настроена защищать границы, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии.
Он подчеркнул, что Турция имеет право "позаботиться о себе".
"Стало ясно, что те, кто говорил, что из подконтрольного им региона Сирии не будет угрозы нашей стране, не смогли сдержать своих обещаний. Мы остались верны своим словам о границах Сирии, но если наши противники не могут выполнить свои обещания, то мы имеем право позаботиться о себе сами", — продолжил турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул, что армия Турции "в наиболее подходящее время" начнет атаковать "террористов на земле". Военные начнут с Тель-Рифата, Манбиджа и Айн-аль-Араба и "очистят их".
При этом турецкий лидер не стал исключать возможность встречи с сирийском президентом Башаром Асадом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
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Эрдоган обвинил Россию в "невыполнении обязательств" по Сирии
В свою очередь, замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что Турция своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.
Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Анкара услышит призывы воздержаться от операции в Сирии, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.

Операция Турции в Сирии и Ираке

В воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.
По оценке Анкары, по приграничным с Сирией провинциям Хатай, Шанлыурфа и Ширнак нанесено 764 ракетно-минометных удара. В результате атак 32 человека погибли, 261 получил ранения.
Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Как уточнил позже министр обороны Хулуси Акар, за два дня убиты 184 боевика.
Турецкий лидер накануне подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начался 19-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается внутренний вооруженный конфликт. Турция наряду с Россией и Ираном выступают в статусе гарантов процесса.
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Война в СирииВ миреСирияИракТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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