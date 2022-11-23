https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833582030.html

СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции

СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции

Два человека скончались после землетрясения на западе Турции, сообщила газета Cumhuriyet. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:09

2022-11-23T11:09

2022-11-23T11:09

в мире

сулейман сойлу

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Два человека скончались после землетрясения на западе Турции, сообщила газета Cumhuriyet.Ранее глава МВД Сулейман Сойлу информировал о 50 пострадавших.Как пишет издание, "48-летний Хикмет Челеби был госпитализирован в больницу в Дюздже после инфаркта из-за пережитого землетрясения и скончался в больнице". Также в Дюздже скончалась 63-летняя Севим Ченгель, у которой произошел инфаркт вследствие паники из-за землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены.По информации Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, после землетрясения зафиксированы более 100 афтершоков.

https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833570470.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)