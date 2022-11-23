https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833582030.html
СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции
СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции
Два человека скончались после землетрясения на западе Турции, сообщила газета Cumhuriyet. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:09
2022-11-23T11:09
2022-11-23T11:09
в мире
сулейман сойлу
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Два человека скончались после землетрясения на западе Турции, сообщила газета Cumhuriyet.Ранее глава МВД Сулейман Сойлу информировал о 50 пострадавших.Как пишет издание, "48-летний Хикмет Челеби был госпитализирован в больницу в Дюздже после инфаркта из-за пережитого землетрясения и скончался в больнице". Также в Дюздже скончалась 63-летняя Севим Ченгель, у которой произошел инфаркт вследствие паники из-за землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены.По информации Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, после землетрясения зафиксированы более 100 афтершоков.
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833570470.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
Землетрясение в Турции
Турция: Землетрясение магнитудой 6,1
2022-11-23T11:09
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Сулейман Сойлу, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
СМИ сообщили о двоих умерших после землетрясения в Турции
Cumhuriyet: после землетрясения на западе Турции в больнице умерли два человека