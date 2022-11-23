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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек - РИА Новости, 23.11.2022
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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек
Пятьдесят человек получили травмы после землетрясения на западе Турции, 33 из них выписаны из больниц, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:32
2022-11-23T11:22
в мире
сулейман сойлу
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
новости - туризм
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Пятьдесят человек получили травмы после землетрясения на западе Турции, 33 из них выписаны из больниц, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."У нас было 50 раненых, 33 них выписаны из больниц", - сказал Сойлу журналистам.
https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html
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Землетрясение в Турции
Турция: Землетрясение магнитудой 6,1
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в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм
В мире, Сулейман Сойлу, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Новости - Туризм
10:32 23.11.2022 (обновлено: 11:22 23.11.2022)
 
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек

При землетрясении на западе Турции 50 человек получили травмы

Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Пятьдесят человек получили травмы после землетрясения на западе Турции, 33 из них выписаны из больниц, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
"У нас было 50 раненых, 33 них выписаны из больниц", - сказал Сойлу журналистам.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
05:01
На западе Турции произошло землетрясение
 
В миреСулейман СойлуТурцияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Новости - Туризм
 
 
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