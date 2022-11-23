https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833570470.html

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 50 человек

Пятьдесят человек получили травмы после землетрясения на западе Турции, 33 из них выписаны из больниц, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

2022-11-23T11:22

в мире

сулейман сойлу

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

новости - туризм

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Пятьдесят человек получили травмы после землетрясения на западе Турции, 33 из них выписаны из больниц, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."У нас было 50 раненых, 33 них выписаны из больниц", - сказал Сойлу журналистам.

https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html

турция

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Дарья Буймова

в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм