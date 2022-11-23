https://ria.ru/20221123/toplivo-1833546083.html
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива - РИА Новости, 23.11.2022
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, обязывающий все предприятия региона создать неснижаемый месячный запас топлива. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:12
2022-11-23T09:12
2022-11-23T09:12
экономика
сергей носов
магаданская область
приморский край
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МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, обязывающий все предприятия региона создать неснижаемый месячный запас топлива.Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 150 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо. Власти региона заявили, что проблема возникла из-за трудностей в организации перевозок через железные дороги и порты в Приморском крае."Все предприятия региона обязаны создать неснижаемый запас топлива для социально-экономической стабильности на территории Магаданской области. Я подписал такой указ. В течение двух месяцев все хозяйствующие субъекты Магаданской области, независимо от формы собственности, обеспечивают приобретение и хранение неснижаемого запаса топлива для своей производственной деятельности в потребности на месяц", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
https://ria.ru/20221031/toplivo-1828052766.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей носов, магаданская область, приморский край
Экономика, Сергей Носов, Магаданская область, Приморский край
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива
Магаданский губернатор Носов обязал предприятия региона создать неснижаемый запас топлива