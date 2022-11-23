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Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива - РИА Новости, 23.11.2022
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Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива - РИА Новости, 23.11.2022
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, обязывающий все предприятия региона создать неснижаемый месячный запас топлива. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:12
2022-11-23T09:12
экономика
сергей носов
магаданская область
приморский край
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МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, обязывающий все предприятия региона создать неснижаемый месячный запас топлива.Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 150 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо. Власти региона заявили, что проблема возникла из-за трудностей в организации перевозок через железные дороги и порты в Приморском крае."Все предприятия региона обязаны создать неснижаемый запас топлива для социально-экономической стабильности на территории Магаданской области. Я подписал такой указ. В течение двух месяцев все хозяйствующие субъекты Магаданской области, независимо от формы собственности, обеспечивают приобретение и хранение неснижаемого запаса топлива для своей производственной деятельности в потребности на месяц", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
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экономика, сергей носов, магаданская область, приморский край
Экономика, Сергей Носов, Магаданская область, Приморский край
09:12 23.11.2022
 
Магаданские предприятия обязали создать неснижаемый запас топлива

Магаданский губернатор Носов обязал предприятия региона создать неснижаемый запас топлива

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, обязывающий все предприятия региона создать неснижаемый месячный запас топлива.
Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 150 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо. Власти региона заявили, что проблема возникла из-за трудностей в организации перевозок через железные дороги и порты в Приморском крае.
"Все предприятия региона обязаны создать неснижаемый запас топлива для социально-экономической стабильности на территории Магаданской области. Я подписал такой указ. В течение двух месяцев все хозяйствующие субъекты Магаданской области, независимо от формы собственности, обеспечивают приобретение и хранение неснижаемого запаса топлива для своей производственной деятельности в потребности на месяц", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
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ЭкономикаСергей НосовМагаданская областьПриморский край
 
 
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