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Новый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России" - РИА Новости, 23.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221123/titul-1833740106.html
Новый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России"
Новый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России" - РИА Новости, 23.11.2022
Новый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России"
Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул "Молодежной столицы России", сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:27
2022-11-23T17:27
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
общество
россия
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул "Молодежной столицы России", сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул "Молодежной столицы России". Двадцать третьего ноября на сайте Федерального агентства по делам молодежи стартовало финальное народное голосование, которое продлится до 10 декабря. Каждый желающий может поддержать газовую столицу Ямала в борьбе за престижное звание", - говорится в сообщении."Молодежная столица России" – это титул, присуждаемый российскому городу на один год, который является катализатором развития молодежной политики города и субъекта Российской Федерации, а также возможностью продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города."Новый Уренгой – один из молодых городов России: здесь живет амбициозная молодежь; здесь пишется новая история Арктики; здесь – будущее экономики и культурный фонд страны. Направляя заявку, мы надеялись на возможность заявить о себе, но войти в топ-7 наравне с такими городами, как Нижний Новгород, Тула, Владивосток, Калининград, Мурманск и Красноярск – это почетно и ответственно", – отметил директор департамента социальной политики администрации города Новый Уренгой Александр Норка, слова которого приводятся в сообщении.Подведение итогов конкурса состоится в рамках Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в декабре 2022 года. Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам молодежи.Город, получивший звание "Молодежной столицы России", получает возможность поведения на территории города проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федеральный грантовый конкурс, возможность включения в программу комплексного развития молодежной политики в регионах России "Регион для молодых", методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов, авторскую медиастратегию для продвижения города в течение 2023 года, а также арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, уточняют власти.
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828906942.html
https://ria.ru/20220626/stolitsa-1798233630.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, общество, россия, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Новый Уренгой, Общество, Россия, Ямал
17:27 23.11.2022
 

Новый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России"

© Фото : официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округаНовый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России"
Новый Уренгой претендует на титул Молодежной столицы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Новый Уренгой претендует на титул "Молодежной столицы России"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул "Молодежной столицы России", сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Новый Уренгой вошел в топ-7 городов-претендентов на титул "Молодежной столицы России". Двадцать третьего ноября на сайте Федерального агентства по делам молодежи стартовало финальное народное голосование, которое продлится до 10 декабря. Каждый желающий может поддержать газовую столицу Ямала в борьбе за престижное звание", - говорится в сообщении.
Новый Уренгой. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:35Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи
"Молодежная столица России" – это титул, присуждаемый российскому городу на один год, который является катализатором развития молодежной политики города и субъекта Российской Федерации, а также возможностью продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города.
"Новый Уренгой – один из молодых городов России: здесь живет амбициозная молодежь; здесь пишется новая история Арктики; здесь – будущее экономики и культурный фонд страны. Направляя заявку, мы надеялись на возможность заявить о себе, но войти в топ-7 наравне с такими городами, как Нижний Новгород, Тула, Владивосток, Калининград, Мурманск и Красноярск – это почетно и ответственно", – отметил директор департамента социальной политики администрации города Новый Уренгой Александр Норка, слова которого приводятся в сообщении.
Подведение итогов конкурса состоится в рамках Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в декабре 2022 года. Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам молодежи.
Город, получивший звание "Молодежной столицы России", получает возможность поведения на территории города проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федеральный грантовый конкурс, возможность включения в программу комплексного развития молодежной политики в регионах России "Регион для молодых", методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов, авторскую медиастратегию для продвижения города в течение 2023 года, а также арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, уточняют власти.
Молодые люди отдыхают на строящейся набережной возле парка Заречный в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 15:54
В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойОбществоРоссияЯмал
 
 
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