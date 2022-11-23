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Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров - РИА Новости, 23.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров
Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров - РИА Новости, 23.11.2022
Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров
Столичная группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, сообщил... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:17
2022-11-23T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
россия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичная группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что для оплаты потребленной электроэнергии разрабатывается специальное мобильное приложение.В сообщении уточняется, что программная часть зарядной станции разработана в "МосИТЛаб", зарядный кабель – на "Заводе Москабель", конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории "Москабельмет", остальные комплектующие также произведены на локализованных в России предприятиях."Мы продолжаем разработку и выпуск продукции, способной полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка. Станцию для электротранспорта мы разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей. Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин, дизельное топливо", – пояснил генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков.
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владислав овчинский, экономика, технологии, москва, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Москва, Россия
07:17 23.11.2022
 

Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров

© Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичная группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Новая разработка предназначена для зарядки аккумулятора электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях. Одно из преимуществ устройства - компактность, оно весит 15 килограммов, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны. Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих", – сказал Овчинский.
Он добавил, что для оплаты потребленной электроэнергии разрабатывается специальное мобильное приложение.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей из отечественных комплектующих
Москабельмет разработала зарядные станции для электромобилей из отечественных комплектующих - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей из отечественных комплектующих
В сообщении уточняется, что программная часть зарядной станции разработана в "МосИТЛаб", зарядный кабель – на "Заводе Москабель", конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории "Москабельмет", остальные комплектующие также произведены на локализованных в России предприятиях.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей из отечественных комплектующих
Москабельмет разработала зарядные станции для электромобилей из отечественных комплектующих - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей из отечественных комплектующих
"Мы продолжаем разработку и выпуск продукции, способной полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка. Станцию для электротранспорта мы разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей. Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин, дизельное топливо", – пояснил генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков.
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