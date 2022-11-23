https://ria.ru/20221123/stantsii-1833504045.html

Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров

Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров - РИА Новости, 23.11.2022

Овчинский: в Москве создали импортонезависимые станции для электрокаров

Столичная группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, сообщил... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:17

2022-11-23T07:17

2022-11-23T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

россия

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичная группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что для оплаты потребленной электроэнергии разрабатывается специальное мобильное приложение.В сообщении уточняется, что программная часть зарядной станции разработана в "МосИТЛаб", зарядный кабель – на "Заводе Москабель", конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории "Москабельмет", остальные комплектующие также произведены на локализованных в России предприятиях."Мы продолжаем разработку и выпуск продукции, способной полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка. Станцию для электротранспорта мы разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей. Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин, дизельное топливо", – пояснил генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, москва, россия