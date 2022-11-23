https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833657834.html

Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.11.2022

Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали попытку ротной тактической группы украинских военных выдвинуться в атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, заявили в среду в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:38

2022-11-23T14:38

2022-11-23T14:42

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Российские военные сорвали попытку ротной тактической группы украинских военных выдвинуться в атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, заявили в среду в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке.Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три минометных расчета и два автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)