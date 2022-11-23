https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833657834.html
Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.11.2022
Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали попытку ротной тактической группы украинских военных выдвинуться в атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, заявили в среду в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:38
2022-11-23T14:38
2022-11-23T14:42
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Российские военные сорвали попытку ротной тактической группы украинских военных выдвинуться в атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, заявили в среду в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке.Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три минометных расчета и два автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:38 23.11.2022 (обновлено: 14:42 23.11.2022)
Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России не дали ВСУ выдвинуться в атаку на Червонопоповку в ЛНР