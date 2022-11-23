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Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833656908.html
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2022
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:33
2022-11-23T14:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили диверсантов в Запорожской области, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, упреждающим огневым налетом поражены выдвигавшимся из Угледара резервы украинской армии, а в районе Новодаровки Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833659582.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
14:33 23.11.2022 (обновлено: 14:44 23.11.2022)
 
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ на недавно освобожденную Павловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация"
Работа расчетов артиллерийских установок Акация - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчетов артиллерийских установок "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили диверсантов в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка", - сообщили в российском военном ведомстве.
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:43Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки
Кроме того, упреждающим огневым налетом поражены выдвигавшимся из Угледара резервы украинской армии, а в районе Новодаровки Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа", - добавили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:38Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о срыве попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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