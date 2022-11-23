https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833656908.html

Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2022

Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:33

2022-11-23T14:33

2022-11-23T14:44

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили диверсантов в Запорожской области, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, упреждающим огневым налетом поражены выдвигавшимся из Угледара резервы украинской армии, а в районе Новодаровки Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833659582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность