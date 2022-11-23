https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833656908.html
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2022
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:33
2022-11-23T14:33
2022-11-23T14:44
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение резервов противника из Угледара и уничтожили диверсантов в Запорожской области, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, упреждающим огневым налетом поражены выдвигавшимся из Угледара резервы украинской армии, а в районе Новодаровки Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833659582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
14:33 23.11.2022 (обновлено: 14:44 23.11.2022)
Российские военные отразили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ на недавно освобожденную Павловку