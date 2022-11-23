https://ria.ru/20221123/spasateli-1833318382.html

Опасный шаг: как спасатели готовятся к зимней службе на воде

Опасный шаг: как спасатели готовятся к зимней службе на воде - РИА Новости, 23.11.2022

Опасный шаг: как спасатели готовятся к зимней службе на воде

Городские водоемы зимой обретают новую жизнь после осеннего забвения. Москвичи пытаются организовать импровизированные катки либо сократить путь по покрытым... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:00

2022-11-23T09:00

2022-11-23T10:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

общество

москва

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833314910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2753baa6543cda6f8ebb7c31e8f1c28.jpg

Городские водоемы зимой обретают новую жизнь после осеннего забвения. Москвичи пытаются организовать импровизированные катки либо сократить путь по покрытым льдом реке или пруду. Однако это таит в себе немало опасностей, так как лед не всегда может выдержать вес одного человека и тем более группы людей. Чтобы не допустить происшествий на водоёмах зимой, в столице круглосуточно дежурят сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы. Корреспондент РИА Новости разобрался, как специалисты готовятся к работе и почему выходить на лед все же не стоит.Оперативная помощьЗимой, как и в любое другое время года, за безопасностью горожан на водных объектах следят спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС), которые круглый год мониторят обстановку на воде и при необходимости оказывают помощь пострадавшим. Каждую осень спасатели начинают подготовку к зимнему сезону: проверяют снаряжение и технику, моделируют ситуации и отрабатывают порядок работы и оказания помощи, в том числе на льду и под ним.В арсенале спасателей находится самая разная техника: суда на воздушной" подушке "Хивус", "Славир" и "Джеттер", гидроциклы и передвижной спасательный пункт – машина, которую спасатели используют для патрулирования обширных зон ответственности и проведения поисково-спасательных работ. Автомобиль укомплектован всем необходимым для оказания помощи: спасательными кругами, жилетами, концами Александрова, водолазным снаряжением. Машина обладает повышенной проходимостью, что особенно важно в межсезонье и в зимнее время. Для удалённого мониторинга обстановки работники Службы используют беспилотные летательные аппараты.Во время всех патрулирований также проводятся профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими, раздаются информационные брошюры с правилами поведения у воды и на льду.В настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций, где работают почти 500 специалистов. Это позволяет быстро оказывать помощь. Согласно регламенту, с момента получения сигнала до прибытия спасателей на воде должно пройти от 3 до 5 минут в зависимости от удалённости места происшествия от подразделения, так как человек способен находиться под водой без доступа кислорода не больше 6 минут без серьезных последствий для здоровья.В этом году парк спасательной техники МГПСС пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Кроме того, более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы.Холодный расчетНесмотря на то, что спасатели всегда начеку, все же стоит помнить, что на лед выходить крайне опасно. И уж тем более не стоит проверять его на прочность ударом ноги. Рекомендуемая безопасная толщина льда для прогулок начинается от 7 сантиметров, а, например, для массового катания на коньках необходим лед толщиной от 12 до 25 сантиметров, но на глаз определить это невозможно. Даже визуально крепкое покрытие, голубоватого или зеленого цвета, может быть непрочным, с промоинами, образовавшимися из-за течения или стоковых вод.Если же вы увидели человека, провалившегося под лед, то, прежде чем бросаться спасать его, позвоните в спасательную службу: расскажите подробности происшествия, максимально подробно опишите место. Пострадавшему можно подать предмет, за который он сможет ухватиться – длинную палку, шест или связанную одежду. Важно: спасающий должен двигаться к человеку ползком, широко расставив ноги и руки. Оставив между собой и спасаемым дистанцию в несколько метров, подать средство спасения и аккуратно вытянуть пострадавшего на прочный лед. Если вы не уверены в своих силах, дождитесь спасателей – это поможет им скорее обнаружить место происшествия и приступить к спасению.Если вы сами оказались в полынье, постарайтесь успокоиться и стабилизировать дыхание, сбросьте тяжелые вещи. Наползайте на лед грудью, широко раскинув руки, пока у вас не получится лечь на край ледяного покрытия, затем поочередно забросьте ноги на лед. Важно не вставать на ноги сразу. Откатитесь подальше от провала, двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, ползком или перекатываясь. Выбравшись на берег, незамедлительно переоденьтесь в сухую одежду. Если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

https://realty.ria.ru/20211102/spasateli-1757344197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), общество, москва, безопасность