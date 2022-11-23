09:00 23.11.2022 (обновлено: 10:45 23.11.2022)
Опасный шаг: как спасатели готовятся к зимней службе на воде
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Городские водоемы зимой обретают новую жизнь после осеннего забвения. Москвичи пытаются организовать импровизированные катки либо сократить путь по покрытым льдом реке или пруду. Однако это таит в себе немало опасностей, так как лед не всегда может выдержать вес одного человека и тем более группы людей. Чтобы не допустить происшествий на водоёмах зимой, в столице круглосуточно дежурят сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы. Корреспондент РИА Новости разобрался, как специалисты готовятся к работе и почему выходить на лед все же не стоит.
Оперативная помощь
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
Зимой, как и в любое другое время года, за безопасностью горожан на водных объектах следят спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС), которые круглый год мониторят обстановку на воде и при необходимости оказывают помощь пострадавшим. Каждую осень спасатели начинают подготовку к зимнему сезону: проверяют снаряжение и технику, моделируют ситуации и отрабатывают порядок работы и оказания помощи, в том числе на льду и под ним.
В арсенале спасателей находится самая разная техника: суда на воздушной" подушке "Хивус", "Славир" и "Джеттер", гидроциклы и передвижной спасательный пункт – машина, которую спасатели используют для патрулирования обширных зон ответственности и проведения поисково-спасательных работ. Автомобиль укомплектован всем необходимым для оказания помощи: спасательными кругами, жилетами, концами Александрова, водолазным снаряжением. Машина обладает повышенной проходимостью, что особенно важно в межсезонье и в зимнее время. Для удалённого мониторинга обстановки работники Службы используют беспилотные летательные аппараты.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчины на льду пруда в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Мужчины на льду пруда в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Во время всех патрулирований также проводятся профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими, раздаются информационные брошюры с правилами поведения у воды и на льду.
В настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций, где работают почти 500 специалистов. Это позволяет быстро оказывать помощь. Согласно регламенту, с момента получения сигнала до прибытия спасателей на воде должно пройти от 3 до 5 минут в зависимости от удалённости места происшествия от подразделения, так как человек способен находиться под водой без доступа кислорода не больше 6 минут без серьезных последствий для здоровья.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
Сотрудники МЧС России во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
В этом году парк спасательной техники МГПСС пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Кроме того, более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы.
Холодный расчет
Несмотря на то, что спасатели всегда начеку, все же стоит помнить, что на лед выходить крайне опасно. И уж тем более не стоит проверять его на прочность ударом ноги. Рекомендуемая безопасная толщина льда для прогулок начинается от 7 сантиметров, а, например, для массового катания на коньках необходим лед толщиной от 12 до 25 сантиметров, но на глаз определить это невозможно. Даже визуально крепкое покрытие, голубоватого или зеленого цвета, может быть непрочным, с промоинами, образовавшимися из-за течения или стоковых вод.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России вытаскивают из воды условно пострадавшего во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
Сотрудники МЧС России вытаскивают из воды условно пострадавшего во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
Если же вы увидели человека, провалившегося под лед, то, прежде чем бросаться спасать его, позвоните в спасательную службу: расскажите подробности происшествия, максимально подробно опишите место. Пострадавшему можно подать предмет, за который он сможет ухватиться – длинную палку, шест или связанную одежду.
Важно: спасающий должен двигаться к человеку ползком, широко расставив ноги и руки. Оставив между собой и спасаемым дистанцию в несколько метров, подать средство спасения и аккуратно вытянуть пострадавшего на прочный лед. Если вы не уверены в своих силах, дождитесь спасателей – это поможет им скорее обнаружить место происшествия и приступить к спасению.
Если вы сами оказались в полынье, постарайтесь успокоиться и стабилизировать дыхание, сбросьте тяжелые вещи. Наползайте на лед грудью, широко раскинув руки, пока у вас не получится лечь на край ледяного покрытия, затем поочередно забросьте ноги на лед. Важно не вставать на ноги сразу. Откатитесь подальше от провала, двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, ползком или перекатываясь. Выбравшись на берег, незамедлительно переоденьтесь в сухую одежду. Если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУсловно пострадавшие во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области
Условно пострадавшие во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на водных объектах зимой в Московской области