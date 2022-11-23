https://ria.ru/20221123/sneg-1833664381.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 23.11.2022

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:54

2022-11-23T14:54

2022-11-23T14:54

воронежская область

россия

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает управление МЧС РФ по региону."В ближайшие два часа и до 18 часов 23 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Штормпредупреждение".Спасательные службы предупреждают, что из-за непогоды возможен рост числа ДТП и травматизма.Сейчас в Воронеже 1 градус мороза, небольшой снег и сильный ветер.

https://ria.ru/20221123/pogoda-1833585237.html

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Владимир Лаврентьев

воронежская область, россия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, общество