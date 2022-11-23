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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 23.11.2022
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:54
2022-11-23T14:54
2022-11-23T14:54
воронежская область
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воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает управление МЧС РФ по региону."В ближайшие два часа и до 18 часов 23 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Штормпредупреждение".Спасательные службы предупреждают, что из-за непогоды возможен рост числа ДТП и травматизма.Сейчас в Воронеже 1 градус мороза, небольшой снег и сильный ветер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, общество
Воронежская область, Россия, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
МЧС объявило штормовое предупреждение в Воронежской области из-за мокрого снега