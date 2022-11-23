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Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
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Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии
Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии
Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:32
2022-11-23T14:32
в мире
александр лаврентьев
сирия
женева (город)
москва
россия
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы все выступаем за то, чтобы провести девятую сессию как можно быстрее. Надеемся, что нам удастся сделать это в середине января... Надеемся, что нам удастся общими усилиями преодолеть кое-какие, в том числе логистические, трудности связанные именно с местом проведения - вернемся ли мы в Женеву, либо будет подобрана какая-либо другая площадка, более нейтральная и устраивающая, прежде всего, две стороны конфликта", - сказал Лаврентьев по итогам встречи астанинского формата.
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сирия
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в мире, александр лаврентьев, сирия, женева (город), москва, россия
В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Женева (город), Москва, Россия
14:32 23.11.2022
 
Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии

Лаврентьев: девятая сессия конституционного комитета Сирии может пройти в январе

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы все выступаем за то, чтобы провести девятую сессию как можно быстрее. Надеемся, что нам удастся сделать это в середине января... Надеемся, что нам удастся общими усилиями преодолеть кое-какие, в том числе логистические, трудности связанные именно с местом проведения - вернемся ли мы в Женеву, либо будет подобрана какая-либо другая площадка, более нейтральная и устраивающая, прежде всего, две стороны конфликта", - сказал Лаврентьев по итогам встречи астанинского формата.
Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:17
США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, заявил Лаврентьев
 
В миреАлександр ЛаврентьевСирияЖенева (город)МоскваРоссия
 
 
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