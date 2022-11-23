https://ria.ru/20221123/siriya-1833656786.html

Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии

Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022

Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии

Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:32

2022-11-23T14:32

2022-11-23T14:32

в мире

александр лаврентьев

сирия

женева (город)

москва

россия

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы все выступаем за то, чтобы провести девятую сессию как можно быстрее. Надеемся, что нам удастся сделать это в середине января... Надеемся, что нам удастся общими усилиями преодолеть кое-какие, в том числе логистические, трудности связанные именно с местом проведения - вернемся ли мы в Женеву, либо будет подобрана какая-либо другая площадка, более нейтральная и устраивающая, прежде всего, две стороны конфликта", - сказал Лаврентьев по итогам встречи астанинского формата.

https://ria.ru/20221123/ssha-1833649734.html

сирия

женева (город)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр лаврентьев, сирия, женева (город), москва, россия