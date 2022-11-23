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Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии
Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии
Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:32
2022-11-23T14:32
2022-11-23T14:32
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александр лаврентьев
сирия
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что очередную сессию конституционного комитета Сирии удастся провести в середине января, не исключено, что не в Женеве, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы все выступаем за то, чтобы провести девятую сессию как можно быстрее. Надеемся, что нам удастся сделать это в середине января... Надеемся, что нам удастся общими усилиями преодолеть кое-какие, в том числе логистические, трудности связанные именно с местом проведения - вернемся ли мы в Женеву, либо будет подобрана какая-либо другая площадка, более нейтральная и устраивающая, прежде всего, две стороны конфликта", - сказал Лаврентьев по итогам встречи астанинского формата.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, сирия, женева (город), москва, россия
В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Женева (город), Москва, Россия
Лаврентьев оценил сроки нового заседания конституционного комитета Сирии
Лаврентьев: девятая сессия конституционного комитета Сирии может пройти в январе