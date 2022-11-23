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Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833654715.html
Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии
Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии
Американская сторона могла бы вернуться в "астанинский формат", участвовать в нем, как раньше, это был бы хороший шаг, сообщил в среду спецпредставитель... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:28
2022-11-23T14:49
война в сирии
сирия
сша
в мире
александр лаврентьев
россия
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Американская сторона могла бы вернуться в "астанинский формат", участвовать в нем, как раньше, это был бы хороший шаг, сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы считаем, что подключение других стран в работе в "астанинском" формате, действительно, очень полезно. И здесь речь идет не только о Китае, мы готовы рассмотреть и кандидатуру других стран для участия. Как вы знаете, на первоначальном этапе, когда проходила первая международная встреча по Сирии, когда она готовилась здесь, в Астане в качестве наблюдателей были американцы, был Европейский союз, ряд европейских стран, которые сидели за этим столом, внимательно все слушали, с которыми мы проводили подробные консультации о наших дальнейших действиях", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате."Конечно, я считаю, что, если бы американцы вернулись бы в "астанинский" формат, это было бы тоже очень полезно, если такие две страны, как США и Китай, будут присутствовать в качестве наблюдателей в "астанинском" формате, это был бы очень хороший шаг, хороший сигнал и для международного сообщества, и в целом для направления сирийского урегулирования", - добавил Лаврентьев.
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сирия, сша, в мире, александр лаврентьев, россия
Война в Сирии, Сирия, США, В мире, Александр Лаврентьев, Россия
14:28 23.11.2022 (обновлено: 14:49 23.11.2022)
 
Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии

Лаврентьев: возвращение США в "астанинский" формат по Сирии было бы хорошим шагом

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкУчастники XVIII международной встречи по Сирии в астанинском формате
Участники XVIII международной встречи по Сирии в астанинском формате - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Участники XVIII международной встречи по Сирии в астанинском формате. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Американская сторона могла бы вернуться в "астанинский формат", участвовать в нем, как раньше, это был бы хороший шаг, сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы считаем, что подключение других стран в работе в "астанинском" формате, действительно, очень полезно. И здесь речь идет не только о Китае, мы готовы рассмотреть и кандидатуру других стран для участия. Как вы знаете, на первоначальном этапе, когда проходила первая международная встреча по Сирии, когда она готовилась здесь, в Астане в качестве наблюдателей были американцы, был Европейский союз, ряд европейских стран, которые сидели за этим столом, внимательно все слушали, с которыми мы проводили подробные консультации о наших дальнейших действиях", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате.
"Конечно, я считаю, что, если бы американцы вернулись бы в "астанинский" формат, это было бы тоже очень полезно, если такие две страны, как США и Китай, будут присутствовать в качестве наблюдателей в "астанинском" формате, это был бы очень хороший шаг, хороший сигнал и для международного сообщества, и в целом для направления сирийского урегулирования", - добавил Лаврентьев.
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