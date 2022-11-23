https://ria.ru/20221123/siriya-1833654715.html

Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии

Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022

Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии

Американская сторона могла бы вернуться в "астанинский формат", участвовать в нем, как раньше, это был бы хороший шаг, сообщил в среду спецпредставитель... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:28

2022-11-23T14:28

2022-11-23T14:49

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сша

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александр лаврентьев

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Американская сторона могла бы вернуться в "астанинский формат", участвовать в нем, как раньше, это был бы хороший шаг, сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы считаем, что подключение других стран в работе в "астанинском" формате, действительно, очень полезно. И здесь речь идет не только о Китае, мы готовы рассмотреть и кандидатуру других стран для участия. Как вы знаете, на первоначальном этапе, когда проходила первая международная встреча по Сирии, когда она готовилась здесь, в Астане в качестве наблюдателей были американцы, был Европейский союз, ряд европейских стран, которые сидели за этим столом, внимательно все слушали, с которыми мы проводили подробные консультации о наших дальнейших действиях", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате."Конечно, я считаю, что, если бы американцы вернулись бы в "астанинский" формат, это было бы тоже очень полезно, если такие две страны, как США и Китай, будут присутствовать в качестве наблюдателей в "астанинском" формате, это был бы очень хороший шаг, хороший сигнал и для международного сообщества, и в целом для направления сирийского урегулирования", - добавил Лаврентьев.

https://ria.ru/20220701/siriya-1799460511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, сша, в мире, александр лаврентьев, россия