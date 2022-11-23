14:28 23.11.2022 (обновлено: 14:49 23.11.2022)
Лаврентьев выступил за возвращение США в "астанинский" формат по Сирии
Лаврентьев: возвращение США в "астанинский" формат по Сирии было бы хорошим шагом
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкУчастники XVIII международной встречи по Сирии в астанинском формате
© Sputnik / Владислав Воднев
Участники XVIII международной встречи по Сирии в астанинском формате. Архивное фото
АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Американская сторона могла бы вернуться в "астанинский формат", участвовать в нем, как раньше, это был бы хороший шаг, сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы считаем, что подключение других стран в работе в "астанинском" формате, действительно, очень полезно. И здесь речь идет не только о Китае, мы готовы рассмотреть и кандидатуру других стран для участия. Как вы знаете, на первоначальном этапе, когда проходила первая международная встреча по Сирии, когда она готовилась здесь, в Астане в качестве наблюдателей были американцы, был Европейский союз, ряд европейских стран, которые сидели за этим столом, внимательно все слушали, с которыми мы проводили подробные консультации о наших дальнейших действиях", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате.
"Конечно, я считаю, что, если бы американцы вернулись бы в "астанинский" формат, это было бы тоже очень полезно, если такие две страны, как США и Китай, будут присутствовать в качестве наблюдателей в "астанинском" формате, это был бы очень хороший шаг, хороший сигнал и для международного сообщества, и в целом для направления сирийского урегулирования", - добавил Лаврентьев.