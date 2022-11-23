https://ria.ru/20221123/siriya-1833621918.html
Дамаск примет все меры для защиты своей территории, заявили в МИД Сирии
Дамаск примет все меры для защиты своей территории, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Дамаск примет все меры для защиты своей территории, заявили в МИД Сирии
Дамаск примет все меры для защиты своей территории и обеспечения безопасности, заявил в среду замглавы МИД Сирии Айман Сусан, комментируя операцию Турции на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:59
2022-11-23T12:59
2022-11-23T13:10
сирия
в мире
война в сирии
айман сусан
дамаск (город)
турция
рабочая партия курдистана
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Дамаск примет все меры для защиты своей территории и обеспечения безопасности, заявил в среду замглавы МИД Сирии Айман Сусан, комментируя операцию Турции на севере САР.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии. Позже президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует наземная."Сирия предпримет все, что требуется для защиты своих границ, целостности своих границ и территории, в соответствии с нормами международного права, которые дают ей легитимность и законные пути для защиты своей безопасности", - сказал замминистра по итогам очередного раунда переговоров по Сирии в Астане.
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сирия, в мире, айман сусан, дамаск (город), турция, рабочая партия курдистана
Сирия, В мире, Война в Сирии, Айман Сусан, Дамаск (город), Турция, Рабочая партия Курдистана
12:59 23.11.2022 (обновлено: 13:10 23.11.2022)
Дамаск примет все меры для защиты своей территории, заявили в МИД Сирии
Замглавы МИД Сирии Сусан: Дамаск примет все меры для защиты территории и безопасности