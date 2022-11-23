https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833704220.html

Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине военных товаров

Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине военных товаров - РИА Новости, 23.11.2022

Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине военных товаров

Швейцария запрещает экспортировать свое оружие на Украину и в Россию, введя эмбарго против этих стран, сообщает минэкономики страны. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:23

2022-11-23T16:23

2022-11-23T16:35

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ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария запрещает экспортировать свое оружие на Украину и в Россию, введя эмбарго против этих стран, сообщает минэкономики страны."Федеральный совет также ввел эмбарго на товары военного назначения в отношении России, частично распространив его на Украину с учетом нейтрального статуса Швейцарии", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства.Власти уточняют, что до настоящего времени Швейцария осуществляла это эмбарго в основном на основе законодательства, регулирующего военное имущество и контроль за имуществом."Возобновив эмбарго на товары военного назначения, Швейцария теперь прямо закрепляет его в постановлении о введении мер в связи с ситуацией на Украине", - добавляется в заявлении.В июне этого года также из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария не будет поставлять оружие на Украину, ни каким-либо другим способом прямо или косвенно участвовать в вооруженных конфликтах,

https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html

https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833694160.html

швейцария

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швейцария, россия, украина