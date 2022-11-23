https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833694160.html

Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть

Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022

Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть

Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:08

2022-11-23T16:08

2022-11-23T16:39

экономика

швейцария

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны."Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций (ЕС против России – ред.), который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты, а также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для России с экономической точки зрении", - сказано в документе.Власти уточняют, что эти меры также содержат запреты на предоставление других услуг (информационных технологий, инжиниринга, архитектуры, юридических консультаций) российскому правительству или российским компаниям, а также на работу в руководящих органах некоторых российских государственных корпораций."Поступая таким образом, Швейцария, тем не менее, обеспечивает доступ к швейцарскому правосудию и полное уважение верховенства закона. Таково было условие, выдвинутое Федеральным советом для возобновления этих новых ограничений", - добавляется в заявлении.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.

https://ria.ru/20221123/lazeyki-1833615855.html

https://ria.ru/20221123/neft-1833618139.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, швейцария, россия