https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833694160.html
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть
Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:08
2022-11-23T16:08
2022-11-23T16:39
экономика
швейцария
россия
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны."Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций (ЕС против России – ред.), который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты, а также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для России с экономической точки зрении", - сказано в документе.Власти уточняют, что эти меры также содержат запреты на предоставление других услуг (информационных технологий, инжиниринга, архитектуры, юридических консультаций) российскому правительству или российским компаниям, а также на работу в руководящих органах некоторых российских государственных корпораций."Поступая таким образом, Швейцария, тем не менее, обеспечивает доступ к швейцарскому правосудию и полное уважение верховенства закона. Таково было условие, выдвинутое Федеральным советом для возобновления этих новых ограничений", - добавляется в заявлении.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20221123/lazeyki-1833615855.html
https://ria.ru/20221123/neft-1833618139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, россия
Экономика, Швейцария, Россия
16:08 23.11.2022 (обновлено: 16:39 23.11.2022)
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть
Минэкономики: Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть
ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.
"Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций (ЕС против России – ред.), который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты, а также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для России с экономической точки зрении", - сказано в документе.
Власти уточняют, что эти меры также содержат запреты на предоставление других услуг (информационных технологий, инжиниринга, архитектуры, юридических консультаций) российскому правительству или российским компаниям, а также на работу в руководящих органах некоторых российских государственных корпораций.
"Поступая таким образом, Швейцария, тем не менее, обеспечивает доступ к швейцарскому правосудию и полное уважение верховенства закона. Таково было условие, выдвинутое Федеральным советом для возобновления этих новых ограничений", - добавляется в заявлении.
Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка
.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Постоянный представитель РФ в ООН
в Женеве Геннадий Гатилов
заявил, что позиция Швейцарии по Украине
негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева
и его спонсоров из НАТО
. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.