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Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
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Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть
Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:08
2022-11-23T16:39
экономика
швейцария
россия
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны."Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций (ЕС против России – ред.), который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты, а также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для России с экономической точки зрении", - сказано в документе.Власти уточняют, что эти меры также содержат запреты на предоставление других услуг (информационных технологий, инжиниринга, архитектуры, юридических консультаций) российскому правительству или российским компаниям, а также на работу в руководящих органах некоторых российских государственных корпораций."Поступая таким образом, Швейцария, тем не менее, обеспечивает доступ к швейцарскому правосудию и полное уважение верховенства закона. Таково было условие, выдвинутое Федеральным советом для возобновления этих новых ограничений", - добавляется в заявлении.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20221123/lazeyki-1833615855.html
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экономика, швейцария, россия
Экономика, Швейцария, Россия
16:08 23.11.2022 (обновлено: 16:39 23.11.2022)
 
Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть

Минэкономики: Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.
"Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций (ЕС против России – ред.), который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты, а также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для России с экономической точки зрении", - сказано в документе.
Власти уточняют, что эти меры также содержат запреты на предоставление других услуг (информационных технологий, инжиниринга, архитектуры, юридических консультаций) российскому правительству или российским компаниям, а также на работу в руководящих органах некоторых российских государственных корпораций.
"Поступая таким образом, Швейцария, тем не менее, обеспечивает доступ к швейцарскому правосудию и полное уважение верховенства закона. Таково было условие, выдвинутое Федеральным советом для возобновления этих новых ограничений", - добавляется в заявлении.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 12:45
США учли лазейки в потолке цен на российскую нефть, считает эксперт
Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 12:48
Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном"
 
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