https://ria.ru/20221123/shotlandiya-1833623478.html

Суд в Британии признал незаконным проведение референдума в Шотландии

Суд в Британии признал незаконным проведение референдума в Шотландии - РИА Новости, 23.11.2022

Суд в Британии признал незаконным проведение референдума в Шотландии

Верховный суд Великобритании признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:05

2022-11-23T13:05

2022-11-23T13:56

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Верховный суд Великобритании признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства."Суд единогласно пришел к выводу, что <...> парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о (проведении) референдума о независимости Шотландии", - заявил председатель Верховного суда Великобритании Роберт Рид, зачитывая решение суда.Рид отклонил доводы лорда-адвоката Шотландии о том, что вопрос проведения референдума не входит в полномочия парламента Соединенного Королевства. Он подчеркнул, что важно учитывать не только "юридические последствия" голосования, но и его "практические последствия" для всего королевства и британского парламента.Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за - 45% шотландцев.В октябре на съезде Национальной партии Шотландии Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости 19 октября 2023 года. По ее словам, 52% жителей Шотландии поддерживают ее независимость, а среди молодых людей это число выше. Она подчеркнула, что Шотландия "не повернется спиной" к Великобритании, если станет независимой, а будет стремиться построить с ней "отношения на равных".

https://ria.ru/20221022/shotlandiya-1825840498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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